Andrés Bautista y Díaz Rúa piden ser descargados en caso Odebrecht

Wanda Méndez

Santo Domingo

El expresidente del Senado, Andrés Bautista García, y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, solicitaron que se dicte auto de no ha lugar para ser descargados de la acusaciones que les imputa el ministerio público de soborno, lavado de activos, falsedad en escritura y enriquecimiento ilícito.

El abogado Carlos Salcedo, representante de Bautista García, argumentó que pedirán al juez emitir un auto de no ha lugar o el rechazo de la acusación del ministerio público, tras afirmar que no tiene ningún fundamento probatorio, ya que se trata de un “cascarón vacío” con una estructura movediza.

Presentó 258 pruebas, 20 testimoniales, 233 documentales, tres ilustrativas y dos CDs, con los que demostrarán que la acusación del ministerio público no tiene fundamento.

Expresó que el ministerio público no ha presentado una sola prueba de que Bautista haya recibido soborno y afirmó que todo lo que ha movido es producto de su trabajo.

Manifestó que a Bautista le atribuyen una serie de infracción penales, como la falsedad en declaraciones juradas, pero expresó que fueron presentadas, contrario a la imputación del ministerio público. Argumentó que en el caso de que haya cualquier omisión, esto no constituye una falsedad del tipo que ha establecido la Procuraduría.

Sostuvo que no hubo omisión de inmuebles, sino que estaban en proceso de transferencias o no habían sido deslindados, porque hay bienes que no son propios de Bautistas, sino compartidos o en sociedades, que tiene derecho a una cuota.

Indicó que también la cuenta de 472 mil dólares que se le atribuye es mancomunada y de ahorro empresarial, que no corresponde solamente a su cliente, sino a otras personas y a empresas.

Salcedo señaló que técnicamente el plazo de cinco días para hacer el escrito de defensa vence el lunes, pero enfatizó que depositaron ayer para no correr ninguna suerte de errores judiciales, porque para algunos el plazo computa aunque se notificara la acusación el pasado sábado.

Víctor Díaz Rúa

La defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, dijo que pedirán al juez emitir un auto de no ha lugar, al asegurar que demostrarán con las pruebas presentadas ayer que todo se hizo conforme a las normativas.

El abogado Miguel Valerio precisó que presentarán 8 testigos, y que desmontarán una por una la acusación del Ministerio Público y mostrarán la inocencia de su cliente.

Dijo que los nombres de los testigos serán revelados en su momento, y adelantó que tienen testimonios interesantes, supervisores de obras, gente de Obras Públicas, y básicamente técnicos del área financiera.

Manifestó que van a manejar este caso en el plano meramente técnico”, enfatizó.

“Pediremos auto de no ha lugar, y quiero decir más, cuando llegue el momento que veamos las pruebas, estamos diciendo pruebas contra pruebas, el ingeniero Víctor Díaz Rúa es inocente”.

Afirmó que tienen las pruebas por cada documento del Ministerio Público, en un escrito que contiene de 1,500 páginas.

“Le juramos, le prometemos a la opinión pública que cuando llegue la hora del juicio, todos nos vamos a divertir porque nosotros vamos a demostrar papel contra papel, prueba contra prueba la inocencia del ingeniero Víctor Díaz Rúa”, expresó.