Familiares de Anneris dicen fue asaltada en varias ocasiones

Carolina Pichardo

Santo Domingo

La de ayer no fue la primera vez en que Anneris Peña Reyes fue atacada por asaltantes. De acuerdo a sus familiares, en varias ocasiones fue sorprendida por ladrones para quitarle su teléfono celular, pero siempre salía ilesa ya que siempre entregaba todas sus pertenencias porque decía que la vida era más preciada que lo material.

Asi lo afirmó su sobrina Katiary Peña, quien manifestó que su tía nunca se resistía a los asaltos, y que sin embargo perdió la vida "por lo que no era de ella", en referencia a que fue asesinada mientras trabajaba en una joyería en la calle El Conde, en la Ciudad Colonial.

“A mi tía la habían atracado en par de ocasiones pero los ladones no le habían hecho ni un rasguño, ella siempre entregaba todo, ella decía: “yo voy a dejar que me quiten la vida por disparates” y mira ahora la mataron por algo que ni de ella era”, expresó Katiary.

La joven describe a su tía como una mujer alegre, el alma del hogar y que aun no comprenden como Annryrs murió de una manera tan trágica

La sobrina, que dio a luz hace una semana, dijo que habló ayer en la mañana con su tía para coordinar cuando se verían porque quedó en entregarle un regalo y coordinar lo del bautizo,

“Ella me dijo: ´Katy no te preocupes que yo voy a ser la madrina de niño´, pero lo que más me duele fue que ella nunca tuvo tiempo ni para cargarlo”, dijo.