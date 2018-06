Ladrón degolló una joven atendía joyería El Conde

Isaura Félix Peralta

Santo Domingo

La empleada de una joyería fue asesinada a puñaladas, durante un atraco ocurrido ayer en el edificio Saviñón, ubicado en la calle El Conde, donde cargaron con la caja fuerte del establecimiento.

La víctima fue identificada como Anneris Peña Reyes, de 33 años, quien además de trabajar en la joyería Suárez, era cuñada del propietario del establecimiento, Jovani Suárez. La joyería está ubicada al lado de la oficina de Proconsumidor, donde en principio se había dicho que ocurrió el hecho.

De acuerdo con algunas versiones, en un video se observa que la persona que la mató fue en la mañana y conversó con ella y cerca de la una de la tarde volvió y la asesinó. Se presume que el homicida es un hombre de tez oscura y que cuando cometió el asalto estaba encapuchado.

El médico legista Federico Mártires Peña dijo que el cadáver presenta varias estocadas. Se informó que fue el propietario de la joyería quien la encontró muerta. Por su parte, el propietario del negocio, Jovani Suárez, expresó su indignación por la “inseguridad que hay en ese país”.

“Esto ha pasado varias veces. En Las Américas mataron al hermano mío y no pasó nada; ahora pasó lo mismo. Ahora agarran a una persona, la meten en el cuartico y la apuñalan”, lamentó Suárez, dueño del negocio, que está en El El Conde Peatonal.

Suárez dijo que ha tenido varios negocios y los ha cerrado por la inseguridad que se vive.

“Es insoportable, Dios, cómo es que hay tanta diablura en este país. Aquí no va a haber nada... Aquí no hay seguridad, uno sale y es mirando para todas partes porque no sabe si lo van a matar”, expresó el hombre indignado.

Alrededor de la 1:20 de la tarde fue que un hombre entró a la joyería y asesinó a la joven Sánchez, quien según Suárez, tenía nueve meses trabajando en el lugar y a quien definió como una persona sociable y familiar.

Según el propietario, en un video se muestra que solo un hombre entra comete el asesinato y saca el dinero de la caja.

Añadió que no sabe exactamente la cantidad de dinero que se robaron.

LOS RECLAMOS LATENTES DE LOS VECINOS

Vecinos de la Zona Colonial han demandado a las autoridades garantizar un clima de seguridad en el área. Residentes y comerciantes de la Zona Colonial denunciaron que viven en constante intranquilidad a causa de los hechos delictivos que a diario ocurren en el sector, demandan de las autoridades mayor seguridad y vigilancia, al tiempo que reclaman mano dura contra la delincuencia.

Ángel Frías, con la certificación de la denuncia que realizó ante la Policía Nacional en manos y con vendas en la cabeza por los golpes recibidos, narró cómo una noche un joven que se le acercó para pedirle dinero para comer y terminó siendo víctima del mismo quien le llevó su bicicleta. “Nadie salió a pesar de los ruidos por el forcejeo y el ruido de la cadena con que amarraba mi bicicleta. Las autoridades no han hecho nada, solo tomaron la denuncia y comprobaron que los golpes fueron con la cadena”, dijo Frías.