Denuncian 177 casos abusos adulto mayor

Doris Pantaleón

Santo Domingo

Los adultos mayores son víctimas de diferentes tipos de maltrato donde la agresión física, el abandono, el aislamiento dentro de las decisiones del núcleo familiar y el despojo de sus bienes, son algunos de ellos, revelaron ayer instituciones que trabajan en el país a favor de esta población, con motivo de conmemorarse hoy el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores.

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) reveló que en lo que va de este año ha recibido 177 casos de denuncias de abusos y maltratos contra adultos mayores, logrando solución a 175 de los mismos.

La directora del CONAPE, Nathali María, dijo que hay casos tan sutiles de maltrato que muchas veces la misma víctima no logra identificarlo, por lo que entonces, para evitar que esos casos sigan sucediendo, ese organismo puso en marcha una jornada de talleres dirigido a directores de hogares, a representantes de ONG, a cuidadores, familiares y adultos mayores para que conozcan y aprendan a tipificar los maltratos y abusos.

“Cuando al adulto mayor se le habla en tono alto y en forma de reproche, cuando no les dan los medicamentos a tiempo, el no alimentarlos de forma adecuada y el aislarlos, y no darle participación en las decisiones familiares, son tipos de maltratos”, señaló la funcionaria.

Destacó que en los últimos años Conape ha recibido sobre los 9,000 casos de maltratos y violencia, y que últimamente ha visto aumentar las denuncias de maltrato físico. Los casos más frecuentes de denuncias de maltrato hacia el adulto mayor que recibe el organismo citó la agresión física, el psicológico o emocional, abuso económico o material, sexual y descuido o abandono por parte de sus familiares.

Manos arrugadas

A su vez, al conmemorarse hoy 15 junio el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores, la Fundación Manos Arrugadas llamó a los dominicanos a optimizar las condiciones de vida de las personas mayores, brindarles protección, respeto y oportunidades de vivir con dignidad humana.

La presidenta de la entidad, Gianni Paulino, dijo que el maltrato a las personas longevas puede manifestarse de diferentes formas; físico, psíquico o emocional, económico y sexual.

“Se identifica maltrato a las personas adultas mayores cuando se les niega sus medicinas, comida o aseo; cuando se les humilla o reciben burlas, cuando se apropian de sus bienes y dinero, niegan casa o albergue, recluye sin su consentimiento, desampara o ignora, entre otras formas que deben enmarcarse en el contexto cultural y familiar”, dijo.

Recuerda que los hombres y las mujeres de 60 años o más, son la población de más rápido crecimiento en la República Dominicana.

(+)

ES LA POBLACIÓN DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO

Paulino recuerda que según las Naciones Unidas, las cifras de personas adultas mayores en el Caribe aumentará del 8% al 14% del total de la población para el 2025, en tanto la población actual mundial de 60 años o más es de 650 millones, y se calcula que en 2050 alcanzará los 2000 millones, quienes serán víctimas de discriminación por género y edad, de explotación financiera, de maltrato físico, psicológico y social, negligencia y abandono por parte del Estado y de sus propios familiares, si no se toma conciencia de la situación existente en la actualidad.