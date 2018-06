“Uno sale y es mirando para todas partes porque no sabe si lo van a matar”: dueño de joyería en El Conde

Santo Domingo

El propietario de la joyería ubicada en la Zona Colonial, donde la tarde de este jueves asesinaron a una joven para sustraer el dinero del negocio, expresó su indignación por la “inseguridad que hay en ese país”.

“Esto ha pasado varias veces, en Las Américas mataron al hermano mío y no pasó nada, ahora pasó lo mismo. Ahora agarran a una persona la meten en el cuartico y la apuñalean”, lamentó Jovani Suárez, dueño del negocio, que está en El Conde Peatonal.

Suárez dijo que ha tenido varios negocios y los ha cerrado por la inseguridad que se vive.

“Es insoportable, Dios, cómo es que hay tanta diablura en este país. Aquí no va a haber nada... Aquí no hay seguridad, uno sale y es mirando para todas partes porque no sabe si lo van a matar”, expresó el hombre indignado.

Alrededor de la 1:20 de la tarde fue que un hombre entró a la joyería y asesinó a la joven Annerys Sánchez, quien según Suárez, tenía nueve meses trabajando en el lugar y a quien definió como una persona sociable y familiar.

Según el propietario, en un video se muestra que solo un hombre entra comete el asesinato y saca el dinero de la caja. Añadió que no sabe exactamente la cantidad de dinero que se robaron.