Félix Bautista: No tengo cuentas ni bienes en EEUU

Santo Domingo

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia San Juan, Félix Bautista dijo ayer que ni él, ni las sociedades comerciales de las cuales es accionista, poseen cuentas bancarias ni bienes de ninguna naturaleza en Estados Unidos. Aclaró que la alusión hecha en algunos comunicados de prensa, sobre la presunta congelación de activos, es genérica, partiendo de lo dispuesto por la Ley “Global Magnitsky de Derechos Humanos y Responsabilidad” S. 284, que regula la materia.

Indicó que la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es el resultado de las informaciones suministradas por el entonces Procurador General de la República, a raíz de las imputaciones que formulara en su contra en el año 2014, las cuales adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente decidida desde el punto de vista penal, por el sistema judicial dominicano.

Señaló que “precisamente, como resultado de dichas imputaciones infundadas, a mí y a mi familia nos fueron revocados los visados que nos había otorgado los Estados Unidos, lo cual ocurrió desde el año 2015”.

La legislación S. 284, en la que se fundamentó el Departamento del Tesoro, consagra en el Título Segundo, letra g), numeral 2, que las sanciones de este tipo pueden ser revocadas, “si la persona ha sido procesada apropiadamente por la actividad para la cual se impusieron las sanciones”.

Bautista indicó, que en su caso se cumple este requisito, ante la existencia de las decisiones definitivas emanadas del Poder Judicial en el año 2015. Por lo que, oportunamente, estará suministrando dichas decisiones a las autoridades competentes de los Estados Unidos.

En relación a las obras de Haití, aclaró que fueron ganadas mediante licitaciones efectuadas conforme las leyes haitianas y ha cumplido con sus obligaciones contractuales. En la actualidad, es el Estado haitiano que adeuda cubicaciones pendientes por los trabajos realizados.

Permanecerá en PLD

Por otra parte, Bautista, quien es secretario de organización del PLD, dijo que la acusación en su contra no tiene que ver con la precandidatura presidencial del expresidente Leonel Fernández, como se había especulado.

Manifestó que no se irá de la dirección del PLD hasta que no haya una sentencia en su contra por presuntamente haber cometido actos de corrupción en Haití y República Dominicana.

“Hasta que no me condenen permaneceré en la dirección del PLD”, a lo que agregó que es inocente y está tranquilo por saber que no ha cometido ningún delito.

Apelará la sanción realizada por el Gobierno de EEUU contra él y que presentará en el momento oportuno las pruebas y las documentaciones que demuestran su inocencia.