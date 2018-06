Castillo Semán considera que la empresa brasileña se burló de RD

Santo Domingo

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, denunció que la firma brasileña Odebrecht no cumplió con sus obligaciones establecidas en el acuerdo firmado con la Procuraduría General de la República, mediante el cual obtuvo la decisión del Estado dominicano de no procesar a sus ejecutivos por crímenes cometidos en el país.

“Odebrecht se ha burlado del país. En el expediente de acusación presentado por el ministerio público no hay ningún dato o información o testimonio nuevo que pueda justificar la exclusión del caso de sus ejecutivos, autores de graves crímenes y saqueos contra la República Dominicana”, dijo.

Castillo Semán afirmó que todos los documentos relativos a Brasil que hay en la acusación contra los imputados en el caso de sobornos, son los mismos que existían al momento del acuerdo firmado hace más de un año.

“Las delaciones producidas unilateralmente en Brasil no podrán ser admitidas por los jueces del caso Odebrecht si sus autores no figuran ni siquiera como testigos propuestos por la acusación pública. Conforme al Código Procesal Penal esas delaciones no podrán ser admitidas si no son sometidas a las reglas procesales de la inmediación y contradicción del proceso. Es evidente que el caso, sin testimonios de ejecutivos de Odebrecht en el juicio, caerá fulminado sin que se pueda acusar de ello a los jueces, que están obligados por la Constitución y las leyes a cumplir rigurosamente el debido proceso en materia probatoria”, agregó el abogado y exlegislador.

Castillo Semán dijo que “si Odebrecht no ha cumplido con sus obligaciones en el acuerdo, el ministerio público debe procurar su anulación y encausar a sus ejecutivos por las infracciones penales cometidas en el país por lo cual no han sido juzgados ni condenados”.