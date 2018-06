Domínguez Brito pide al CP dar señal decidida y ejemplar con Félix Bautista y Díaz Rúa

Santo Domingo

El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, formalizó su solicitud al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, para que convoque a una reunión del Comité Político a los fines de que senador Félix Bautista y el exsecretario de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, cesen en sus funciones de secretarios de organización y finanzas, respectivamente, del partido de Gobierno.

Domínguez Brito envió una comunicación a Leonel Fernández con copia a Reinaldo Pared Pérez, secretario general del partido de Gobierno, en el que considera inaceptable que Bautista y Díaz Rúa sigan en posiciones de dirección en el partido que fundó el profesor Juan Bosch, luego de haber defraudado su lema de servir al partido para servir al pueblo.

“Atendiendo a lo dispuesto por los estatutos de nuestro partido en su artículo25, literal e, le solicito formalmente que sea convocado el Comité Político a los fines de que ambos secretarios cesen en sus funciones por deshonrar los principios fundamentales de nuestra organización y vulnerar sus deberes como miembros (artículo 9, literal e), indica el aspirante a la candidatura presidencia peledeísta en su misiva.

Dijo que la posición de peledeístas dignos hubiese sido que ante las acusaciones y cuestionamientos que pesan en contra de ambos dirigentes, en el caso de Bautista acusado de corrupción por Estados Unidos y Díaz Rúa, encartado en el caso Odebrecht por enriquecimiento ilícito y soborno, era que “voluntariamente se hubiesen apartado de los cargos que ostentan y evitasen mayor bochorno a nuestro partido y al legado de nuestro fundador Juan Bosch”.

Sin embargo, dijo que ha resultado evidente que ambos dirigentes como sus entornos, “vinculados a viejas prácticas que hoy buscamos superar, son incapaces de medir la magnitud de sus acciones, aceptar o admitir sus faltas, ni examinar la obsolescencia de sus conductas frente a una sociedad dominicana que exige a la clase política, respeto, honestidad y sobre todo transparencia”.

Dijo que aunque hay quienes entienden que se deben agotar canales institucionales formales del sistema de justicia para establecer responsabilidades definitivas, antes de tomar decisiones internas a nivel partidario, en el plano político opera a nivel distinto asociados a la confianza, el respeto, a la dignidad, a predicar con el ejemplo y seguir los principios que en su vida encarnó don Juan: honestidad, humildad, austeridad, seriedad, decoro y sencillez.

En ese sentido, argumentó lo establecido en el artículo 25 de los estatutos del PLD para que el Comité Político se reúna y adopte la decisión de cesarlos en sus funciones.

“ De lo que se trata pues, es de que la acción política requerida a nivel del más alto órgano de dirección del partido para asegurar la vida institucional, que se encuentra hoy sensiblemente trastornada, e impedir que la imagen y el legado de nuestro fundador se vean afectados aún más. No merecemos, no necesitamos y no deseamos tener personas cuestionadas a esos niveles éticos y morales en ningún puesto de dirección partidaria. Es tiempo de que el Comité Político envíen una señal disuasiva, ejemplificadora y decidida” puntualizó.