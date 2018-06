Resumen: Las noticias principales de la tarde del miercoles

Rubén Maldonado dice que “nada afecta a Leonel Fernández”, tras acusación a Félix Bautista

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, aseguró que “nada afecta a Leonel Fernández”, al preguntarle sobre las acusaciones de corrupción que les hiciera Estados Unidos al senador Félix Bautista. Amplia Aquí

Lanzan block a vehículo de Fefita La Grande en Bonao

Desconocidos lanzaron un block de concreto al cristal del vehículo en el que se trasladaba la merenguera típica Fefita La Grande, sin causarle lesiones físicas a ninguno de los pasajeros. Amplia Aquí

Bartolo Colón cae en su primer intento de superar a Juan Marichal

Joc Pederson, Max Muncy y Yasiel Puig sacudieron sendos jonrones ante el incombustible Bartolo Colón y los Angelinos de Los Ángeles llegaron al plato en siete ocasiones en el cuarto inning el martes para imponerse por 12-5 a los Rangers de Texas, que ocupan la última plaza en la División Oeste de la Liga Americana. Amplia Aquí

#TuSerieFavorita: "Sense8" enlaza a ocho personas desconocidas entre sí, ¿cómo se arma este rompecabezas?

¿Te imaginas que puedas sentir una conexión tan profunda con una persona que hasta sus dolores físicos lo experimentes? En el telefilme producido por Netflix “Sense8” esa es justamente la sensación que ocho personas en distintas partes del mundo comienzan a sentir uno con el otro, y lo sorprendente es que ni siquiera se conocen en persona. Amplia Aquí

A Putin no le gusta el fútbol, aunque el Mundial es en Rusia

No es una leyenda urbana. A Putin no le gusta el fútbol, aunque el Mundial se celebre en Rusia. Desde que llegó al Kremlin hace 18 años apenas ha pisado un estadio, aunque ésta vez no tiene escapatoria. Amplia Aquí

“El que espera lo mucho, espera lo poco” dice Tommy Galán por caso Odebrecht

“El que espera lo mucho, espera lo poco” expresó el senador Tommy Galán, sobre las acusaciones que le hace la Procuraduría general de la República por su supuesta vinculación en el caso de los sobornos de Odebrecht. Amplia Aquí

Canciones prohibidas por la Comisión de Espectáculos Públicos tienen entre 4 y 3 meses sonando en la radio

La Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía prohibió la difusión de una serie de canciones por considerar su contenido como soez, y que incitaba a la violencia y al sexo. Amplia Aquí