“El que espera lo mucho, espera lo poco” dice Tommy Galán por caso Odebrecht

Martín Adames

Santo Domingo

“El que espera lo mucho, espera lo poco” expresó el senador Tommy Galán, sobre las acusaciones que le hace la Procuraduría general de la República por su supuesta vinculación en el caso de los sobornos de Odebrecht.

Indicó que tiene un año esperando y que le tocará esperar un mes más, que a su juicio, sería el tiempo razonable para que se pueda conocer la fase preliminar del caso en el que están acusadas siete personas en el país.

“Desde el primer día que entré a la Procuraduría me he estado preguntando, Yo no sé qué hago aquí en este expediente¨ manifestó el senador por San Cristóbal.

Considera que su función en este caso es la de un “chivo expiatorio o un tonto útil”, para mantener en una condición privilegiada la jurisdicción de este caso, puesto que él es el único que tiene inmunidad parlamentaria.

Los otros acusados en el caso son Víctor Díaz Rúaz, Ángel Rondón, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez (Chu).