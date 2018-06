Félix Bautista dice que la sanción que le impuso EEUU no tiene que ver con precandidatura de Leonel

Santo Domingo

El senador Félix Bautista dijo la mañana de este miércoles que la acusación que realizó Estados Unidos en su contra no tiene que ver con la precandidatura presidencial del dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna, como se había especulado.

En una entrevista telefónica ofrecida en el programa “El Sol de la Mañana”, manifestó que la acusación no tiene nada que ver y que son temas totalmente diferentes. “No puedo ligar eso con la decisión de Estado Unidos”, dijo el legislador por la provincia San Juan de la Maguana.

Al igual expresó que no va se irá de la dirección del PLD hasta que no haya una sentencia en su contra por presuntamente haber cometido actos de corrupción en Haití y República Dominicana.“Hasta que no me condenen permaneceré en la dirección del PLD”, a lo que agregó que es inocente y que está tranquilo por sabe que no ha cometido ningún delito.

Dijo que apelará la sanción realizada por el Gobierno de Estados Unidos contra él y que presentará en el momento oportuno las pruebas y las documentaciones que demuestran su inocencia.

Expresó que el Gobierno haitiano le debe más de 50 millones de dólares, y que la obra arquitectónica, valorada en 10 millones de dólares, por la que Estados Unidos lo acusa no se ha terminado porque Haití no le ha pagado las adjudicaciones correspondientes, a pesar de que, según manifestó, ha utilizado diferentes canales para denunciarlos.

Asimismo indicó que en ese país se han inaugurado 22 obras de 29 que tenían pautadas por construir posterior al terremoto en 2010 que dejó miles de pérdidas humanas y materiales.

Además dijo que la visa estadounidense le fue removida en 2015 y a sus familiares entre 2016 y 2017, y no ahora como se habría comunicado.

El Gobierno de EE.UU. sancionó ayer al senador dominicano Félix Bautista al que acusa de participar en actos de corrupción, principalmente durante los esfuerzos de reconstrucción de Haití, que sufrió un devastador terremoto en 2010 que acabó con la vida de 316.000 personas.

“El senador Bautista utilizó su posición para involucrarse en corrupción, incluyendo el aprovechamiento de su cargo durante los esfuerzos humanitarios relacionados con la reconstrucción de Haití”, señaló en un comunicado el subsecretario del Departamento del Tesoro estadounidense, Sigal Mandelker.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés), organismo encargado de estipular este tipo de sanciones, castigó también a cinco entidades dirigidas por Bautista.