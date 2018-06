Mi travesía por el beisbol

Ellis Pérez

Conocí a Felipe Rojas Alou con el uniforme del Escogido en la temporada de beisbol profesional de 1956. Dos años antes, en el 1954, a mí me habían integrado a las transmisiones de beisbol profesional para traducir las entrevistas a los peloteros importados norteamericanos. Dos años más tarde, en septiembre del 1958, yo estaba cerca de la puerta de entrada del restaurante “Las Cremitas”, en el malecón, donde trabajaba mi padre cuando llegó Felipe a cenar con otra persona que llegaría más tarde. Ahí nos saludamos y yo lo felicité porque acababa de ser subido, en junio, a las Grandes Ligas con el equipo Gigantes de San Francisco.

En el 1963, cuando se me ocurrió seguir las carreras de los dominicanos en Grandes Ligas, a través de mi nueva emisora Radio Universal, había dos nombres que resaltaban: Juan Marichal y Felipe Alou. En la primavera del 1964, ya con la decisión de ir cada mes a Estados Unidos a transmitir una serie en vivo y directo, decidí dar un almuerzo de despedida a los peloteros dominicanos que iban para los entrenamientos de primavera. Así lo hicimos, en el restaurante Lina original, y del grupo de peloteros que participaron, Felipe Rojas Alou fue quien al final del la comida, se levantó a darnos las gracias por el almuerzo de despedida ofrecido y por el valioso servicio a la fanaticada dominicana que habíamos iniciado el año anterior.

Cuando me enteré recientemente de que el libro de su autobiografía: Felipe Alou, My Baseball Journey estaría disponible a partir del primero de abril, no dudé en mandarlo a buscar inmediatamente. Terminé de leerlo la semana pasada. En el libro, Felipe hace énfasis en todas las dificultades que hubo de pasar en sus años iniciales de Ligas Menores, así como las vicisitudes a las cuales los peloteros negros y latinos estaban sometidos en Estados Unidos. Llama la atención por igual el hecho de que aun habiendo alcanzado la condición de pelotero estrella, el aspecto económico siempre fue una condición que tuvo que enfrentar buscando trabajos adicionales, ya sea jugando o dirigiendo en las Ligas Invernales, así como haciendo pininos de comentarista junto a otros notables cronistas deportivos de la época como Johnny Naranjo y Tomás Troncoso.

Felipe es bastante generoso en ofrecer detalles sobre su familia, sus dos hermanos peloteros; Mateo y Jesús y su hijo Moisés. Este es un libro para no dejar de leerlo, espero que sea traducido al español a la mayor brevedad. Algo que no puedo dejar de hacerles entrega a ustedes, mis lectores, es la selección que hace Felipe de su equipo Estrella en cada posición. Equipo Todos Estrellas de F. Alou:

Catcher : Johnny Bench. Primera Base: Albert Pujols. Segunda Base : Joe Morgan. Tercera Base: Adrián Beltré. Shortstop: Derek Jeter. Left Field: Barry Bonds. Right Field: Hank Aaron. Center Field: Willie Mays: Lanzador Derecho: Greg Maddux. Pitcher Zurdo: Warren Spahn. Cerrador: Mariano Rivera. Manager: Bruce Bochy. El espacio de esta columna no me permite hacer las valoraciones que Felipe hace en cada caso, en su escogencia, para eso ustedes deberán leer el libro para enterarse. De hecho, reitero a todos aquellos que hablan inglés mandar a comprar el libro enseguida, a todos los demás a esperar atentos que llegue traducido. Altamente recomiendo su lectura. Felipe Rojas Alou, el Panqué de Haina.