¿Sabes cuáles son los maltratos más comunes que sufren los adultos mayores?

Doris Pantaleón

Santo Domingo

La directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), alertó sobre el incremento de maltratos a los adultos mayores en el país, que incluyen no solo el físico, sino otras formas que se realizan de manera sutil y que el afectado no sabe identificarlo.

Nathali María citó entre esas formas de maltrato, cuando al adulto mayor se le habla en tono alto y en forma de reproche; no les dan los medicamentos a tiempo; el no alimentarlo de forma adecuada y aislarlos y no darle participación en las decisiones familiares, entre otros.

la funcionaria hizo la advertencia durante una rueda de prensa, donde se dio inicio a talleres de orientación y educación a directores de centros geriátricos, donde estos reciben servicios de forma peramente o en hogares de día, para que aprensa a identificar el maltrato.

La jornada nacional de educación y orientación también está dirigida a ONG´s; a cuidadores, adultos mayores y a familiares, como parte del programa de actividades que desarrolla la institución al conmemorarse este 15 junio el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores.