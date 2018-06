Domínguez Brito: “Lo inaceptable es que las primarias no sean obligatorias”

Santo Domingo

A Francisco Domínguez Brito le respondió al expresidente Leonel Fernández que le parece más inaceptable la no celebración de primarias obligatorias para todos los puestos electivos y que los dirigentes de las organizaciones políticas están cansados de que se tomen decisiones al margen de lo que quiere la ciudadanía.

“Me parece que lo que es inaceptable es que las primarias tanto para presidentes como para puestos congresisonales y municipales no sean obligatorias. Eso sí es inaceptable y eso es lo que determinados actores en el fondo están planteando”, señaló Domínguez Brito, precandidato a la presidencia del país por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El dirigente político asegura que la actitud de oposición a las primarias e impedir que se apruebe la ley de partidos políticos pone en serio riego la institucionalidad de los partidos políticos dominicanos.

El expresidente Fernández escribió este lunes en su Observatorio Global, publicado en este diario, que las primarias abiertas, simultáneas o no, como método único o como opción de los partidos políticos, resultan inconstitucionales e inaceptables. “Así es, y nada más”, escribió el mandatario.

Para Domínguez Brito no establecer primarias obligatorias si sería contrario a la democracia. “Lo importante no es si son abiertas o cerradas, con el padrón de la JCE o de los partidos, eso cada partido puede decidir su forma. Lo que se está discutiendo y algunos partidos no quieren es que se celebren primarias para que sigamos en un proceso donde los acuerdos a nivel de arriba impiden las renovaciones y el reconocimiento a la gente en los barrios, que aspira a regidor, a diputado”, insistió el político.