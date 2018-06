“Uno no sabe lo importante que es la sangre hasta que no la buscamos”

Doris Pantaleón

Santo Domingo

Hegla de los Santos es médico y desde hace 15 años es donante voluntaria de sangre. En inicios, cuando hacía el internado en el hospital Infantil Robert Reid Cabral, donaba para algún niño que lo necesitaba, pero luego continúo haciéndolo, por lo que acude cada vez que la llaman o se entera de jornadas de captación.

Dice que en sus años como donante voluntaria no tiene idea de cuántas vidas ha ayudado a salvar, pero que se siente complacida de hacerlo, porque sabe que muchas veces “uno no sabe lo importante que es la sangre hasta que uno no la está buscando para un ser querido”.

Hegla estuvo ayer como donante en una jornada de recolección de sangre organizada por Referencia Banco de Sangre, con el apoyo de entidades del área de la salud, con motivo de la conmemoración el próximo día 14, del Día Mundial del Donante de Sangre. La actividad se realizó durante dos días en el salón Doral del centro comercial Sambil.

“Yo dono porque la donación es un acto de amor al prójimo y porque es un acto de vida, uno no sabe lo importante que es la sangre hasta que uno no la está buscando para un ser querido”, señala.

Dijo que hace 15 años que se inscribió en un listado de donante voluntario, porque al ser médico conoce lo importante que es salvarle la vida a un ser humano y que la forma más fácil de hacerlo es dando sangre.

Hizo un llamado a la población a donar porque es una forma de ayudar a otros “y eso es precisamente lo que el mundo necesita, gente que ayude a otros de manera desinteresada”.

La apertura de la jornada estuvo presidida por Cynthia León, directora administrativa de Referencia Laboratorio Clínico; Priscilla Kelly, directora médica; Diana Ramírez, subdirectora médica de Referencia Banco de Sangre y directivos de la Fundación St. Jude, entidad beneficiada con el 20% de las unidades colectadas en esta jornada de donación.

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Con ello se busca despertar la conciencia de la población sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos inocuos

El tema de la campaña de este año es que la donación de sangre es un acto solidario. Se destacan los valores humanos fundamentales del altruismo, respeto, empatía y generosidad, que están en la base de los sistemas de donación voluntaria y no remunerada.