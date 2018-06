Alertan sobre riesgos en cirugía bariátrica

Santo Domingo

La Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica (Sodocimeb) reveló ayer que en los últimos dos años han estado observando frecuentes casos de complicaciones en pacientes sometidos a esos procedimientos que son realizados por cirujanos que no están debidamente entrenados.

En un comunicado de prensa, la entidad que agrupa a esos especialistas, manifiesta preocupación al respecto y alerta a la comunidad sobre cirujanos que acuden a realizar cursos introductorios en cirugía bariátrica en el exterior de muy corta duración, en ocasiones vía ‘online’ o semipresencial.

Agrega que al regresar al país luego de esa corta preparación se venden en las redes sociales como cirujanos bariátricos y metabólicos. “Nos llama la atención que estos cirujanos no acreditados a Sodocimeb realizan los casos en centros médicos que no cumplen con los estándares y protocolos necesarios para que el paciente tenga un resultado óptimo y no ponga en riesgo su vida”. Denuncias similares de intrusismo en la profesión han sido expuestas en el país en varias ocasiones y desde hace años por la entidad que agrupa a los cirujanos plásticos y reconstructivos.

La entidad señala que siente gran preocupación por las frecuentes complicaciones que hemos venido observando en el país en los dos últimos años en la práctica de cirugía bariátrica y metabólica realizadas por cirujanos que no están debidamente entrenados y que no son miembros de la entidad.

“Somos una sociedad médica especializada y filial del Colegio Dominicano de Cirujanos, que agrupa a todos aquellos cirujanos que se han entrenado formalmente en cirugía bariátrica”, señala la sociedad especializada en el documento enviado a los medios de comunicación.

LOS ESPECIALISTAS Y ATENCIÓN A PACIENTES

Sodocimeb dijo que el país cuenta con 29 especialistas cirujanos y, este último año se incorporaron seis nuevos miembros por su formación y cumplimiento de los estándares exigidos para atender con la calidad que merecen los pacientes. Sugiere que las personas que requieran una cirugía para controlar la obesidad elijan un cirujano de esa entidad y centros médicos que cumplan con el protocolo apropiado.