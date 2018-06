Leonel: “Han cometido un error al no enterrarme”

Santo Domingo

Así respondió el expresidente de la República, Leonel Fernández Reyna a las declaraciones de Hipólito Mejía quien lo calificó como un “muerto político”.

“Ustedes creen que yo estoy muerto. Tóquenme a ver si lo estoy, verdad que no, entonces si estoy muerto, cometieron un error porque no me han enterrado”, expreso el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Leonel Fernández hizo referencia a los resultados de las encuestas diciendo de forma sarcástica que es Hipólito quien está arriba.

Según la encuesta realizada por Latin Insights, si al día de hoy las elecciones fueran entre Fernández y Mejía, el líder del partido morado sacaría 46% contra un 27 por ciento de su contrario.

Las declaraciones de Fernández se produjeron luego de que Mejía asegurara “que está muerto” y que a medida que avance la campaña dirá más cosas sobre Leonel que solo él sabe.

La vicepresidenta de la República y esposa del expresidente, Margarita Cedeño, rechazó el lunes que este sea “un muerto político” ya que las encuestas y estadísticas lo señalan como líder.