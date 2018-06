Falta de Ley de Sangre limita donación voluntaria en el país

Doris Pantaleón

Santo Domingo

En República Dominicana la mayoría de la población adulta está en condiciones de donar sangre, a menos que una condición de salud se lo impida, pero la falta de una política y una legislación sobre el tema hace que apenas el 20% de las donaciones sean voluntarias, mientras el 80% es de reposición o por alguna emergencia familiar.

Así lo aseguró ayer el hematólogo Sócrates Sosa al señalar que la falta de una Ley de Sangre limita que se tenga un mayor universo de donantes, porque hasta ahora se establece como límite los 65 años, mientras hay países donde todavía a los 75 años de edad hay personas donantes voluntarios, si no tienen ninguna condición de salud que se lo impida.

Explicó que la donación de sangre se rige en el país por la Ley General de Salud que establece entre los 18 y 65 años las edades para donar sangre. En caso de los menores, explicó, si reúnen las condiciones de salud, peso y estatura requeridos, pueden donar con la autorización de los padres o tutores, debido a que hay que someterlos a pruebas de VIH, que requiere autorización.

Los requisitos

En los mayores de 65 años, detalla, se toma en cuenta que si nunca ha donado, al hacerlo por primera vez a esa edad puede crearle alguna condición de salud por los cambios que registra el sistema inmunológico, aunque explicó, que hay países donde si la persona es donante puede mantenerse donando independientemente de la edad si las condiciones físicas se lo permiten.

Los requisitos para poder donar en hombres es que su nivel de hemoglobina esté por encima de 45 y en mujeres por encima de 40, por lo que si no se tiene anemia la mayoría de la población puede donar. El doctor Sosa, quien por varios años estuvo al frente de la Dirección Nacional de Bancos de Sangre, dijo que la principal limitante es que no hay una Ley de Sangre y no existe la voluntad política para establecer un sistema público de sangre, que es potestad del sistema de salud.

Dijo que mientras tanto República Dominicana seguirá con déficit de sangre, porque al donante se le debe garantizar disponibilidad en el momento que la necesite.

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, con lo que se llama la atención sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos inocuos. El tema de la campaña de este año es que la donación de sangre es un acto solidario. Con tal motivo, Referencia Banco de Sangre, con el apoyo de entidades del área de la salud, anunció una jornada de dos días de recolección, reconocimientos a instituciones y otras actividades, programadas para el próximo viernes y sábado en el centro comercial Sambil.

La hematóloga Diana Ramírez explicó que un sinnúmero de enfermedades requiere dentro de su manejo de soporte transfusión de hemoderivados, como son pacientes con leucemia aguda, cuadros hemorrágicos, cirugías de trasplante de órganos, enfermos inmunodeprimidos, hemorragia grave, anemia tras tratamientos de quimioterapia y radioterapia contra el cáncer, cirugía mayor, anemia hemolítica y otras.