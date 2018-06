Neurólogos piden hacer cumplir Ley de Tránsito

Santo Domingo

La Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía llamó la atención a las autoridades para que hagan cumplir las leyes de tránsito, debido a que los accidentes afectan la vida productiva de la nación con muertes e incapacitaciones en la población joven.

El doctor Freddy Flores indicó que la alta tasas de accidentes de tránsito están influenciadas por la falta de educación de los conductores y falta de aplicación estatal de las leyes.

Al hablar en el XXVII Congreso de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, celebrado en Bávaro, dijo que “las leyes están ahí, no son inventadas”, c ome n t ó , al tiempo de decir que “somos uno de los países de Latinoamérica que más pronuncia leyes, pero no las fiscaliza”. Aseguró que muchos de los accidentados son reincidentes, sobre todo en el caso de los motoristas, que han tenido varios ingresos en los hospitales.

“Si uno hace un levantamiento de esas personas, si tienen su licencia, sus papeles, habría que preguntarse, ¿qué está pasando con esa población?”, manifestó.

“Hay que aplicar la ley”, sostuvo, para agregar que “los accidentes son la principal causa de incapacidad y la deserción laboral, pues afectan a la población productiva con edades entre los 20 y 40 años”.

Citó que las principales lesiones neurológicas producidas por los accidentes de tránsito son las cráneo-encefálicas (que afectan el cráneo y el encéfalo) y las vértebro- medulares (que impactan la columna vertebral y la médula espinal).

“Es increíble la cantidad de jóvenes con lesiones de cuadriplejía”, indicó, “ las lesiones de tránsito también se agregan las que tienen que ver con la producción agrícola, ya que muchos jóvenes entre 15 y 2 años se emplean para las cosechas de coco y aguacate y tienen caídas mortales o que les afectan para trabajar”, precisó.

El congreso de los neurólogos y neurocirujanos dominicanos contó con la asistencia de unos 340 especialistas nacionales y 40 conferencias a cargo de especialistas dominicanos y de otras naciones.

En el mismo se presentaron novedades en terapias, equipos y medicamentos, y se discutieron las actualizaciones científicas de la neurología y neurocirugía.

El presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía calificó de exitoso el evento científico.