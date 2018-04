Estudiantes UASD advierten protestarán frente a Oisoe si no terminan trabajos pendientes

Santo Domingo

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) advirtieron el miércoles que si esta semana no se inician los trabajos de culminación y la Facultad de Humanidades, volverán a protestar frente a las instalaciones de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

“Los bancos de exterior de la Facultad de Humanidades no han sido instalados, tampoco el gazebo; en el laboratorio de psicología no han puesto servicio de datos, el salón de profesores no ha sido terminado, la planta eléctrica no funciona, el voltaje necesita un transformador y el techo presenta grandes filtraciones”, expresaron los jóvenes de la organización estudiantil Punto de Encuentro y otras.

También aseguraron que llevan en esta lucha desde finales de 2014 e indicaron que la edificación presenta fisuras en su estructura, sobre todo en la Escuela de Idiomas, donde iniciaron los trabajos de remodelación y que cada vez que se va la luz o llueve, las clases deben ser suspendidas en la tercera planta.

“Cuando se va la luz no podemos tomar clases y cuando llueve en la tercera planta te mojas, esto es un abuso de la Oisoe por dejar las cosas a medias”, informó Patrick Anderson, vocero de la comisión estudiantil.

Se recuerda que en 2016, el ingeniero Francisco Pagán, director de la Oisoe, anunció la remodelación de la Facultad de Humanidades y que se invirtieron alrededor de RD$90 millones, con lo que acondicionaron 43 aulas de la referida facultad y se crearon 13 durante todo el proceso de construcción y reconstrucción.