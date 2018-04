La cárcel: Un mundo de reyertas a muerte

Wanda Méndez

wandamendez47@gmail.com

Santo Domingo

Los primeros años de reclusión en la cárcel de Rafey, Santiago, fueron tenebrosos para Juan Liriano, pues era una época en que imperaba la violencia, porque se producían con frecuencia motines y pleitos entre reos, y estaba arraigada la práctica de golpear a los que llegaban por acusación de violación sexual.

Liriano ingresó al penal el 5 de enero de 2001, cuando la cárcel de Rafey pertenecía al modelo viejo y estaba bajo control de la Policía Nacional.

“Cuando yo entré esto era un sucio, esto era horrible aquí adentro, drogas, pleitos, todas las cosas malas”, recuerda.

Cuenta que lo iban a matar y que fruto de esa experiencia negativa fue que empezó a buscar de Dios.

Narra que otros presidiarios lo arrinconaron en un callejón de la cárcel, porque defendió a un hombre que llegaba condenado por violación sexual.

Liriano sostiene que antes allí el que estaba acusado de ese delito lo violaban y lo maltrataban, pero que él se opuso a que a esa persona le hicieran eso porque consideraba que era muy seria.

“Como yo evité eso, me llevaron a un rincón e iban a matarme: sentí el frío de la muerte en la cárcel”, expresó.

Recuerda que al otro día cogió para la iglesia católica.

“Cuando me iban a matar yo sentí el frío de la muerte, por eso acudí al Señor”, dice.

Oriundo del barrio Los Coquitos, de la capital, Liriano fue condenado a 30 años de prisión por un homicidio que cometió contra un hombre junto con unos amigos cuando andaba en el mundo de los vicios y la delincuencia, según confesó.

Con 39 años de edad, Liriano ha cumplido 17 años de la condena de 30 que le impuso un tribunal penal.

El comportamiento inapropiado que mostró desde su adolescencia, por estar envuelto en la adicción al alcohol, a las drogas e involucrado en actos delictivos, lo han llevado a la conclusión de que en la cárcel ha conseguido su verdadera “libertad”.

“La cárcel para mí ha sido como una bendición”, afirmó Liriano.

Después de 17 años encerrado se ha dado cuenta que llevaba una vida horrible, muy agitada y que no era nada agradable.

Cuando se le preguntó qué le pasó en la prisión que ha dado un cambio, respondió: “Yo encontré la verdadera libertad en Jesús”.

Relata que llegó a ese centro cuando aún estaba bajo control de la Policía Nacional y no pertenecía al nuevo modelo penitenciario.

“Llegué destrozado, herido y maltratado, y le entregué mi corazón a Jesús, me siento como si fuera en mi casa, porque tengo a muchas personas que me quieren y me han dado la oportunidad de estudiar y crecer”, asegura.

Considera que su familia ha visto que él ha dado un cambio y que quieren que salga libre para que imparta catequesis a los muchachos de su sector.

Se ha acostumbrado en la cárcel a las enseñanzas de la iglesia católica, donde se desempeña como encargado del templo. Comenta que cuando no estaba recluido, nunca visitó una iglesia.

Jamás le gustaría volver atrás para llevar la vida que tenía en libertad, porque recalca que era horrible.

“Yo llevaba una vida de alcohol, droga, de todas las cosas horribles que hay allá en la calle”, narra Liriano.

Sostuvo que su madre le pidió, cuando tenía 13 años, que no se fuera de la casa, pero que él no la escuchó y se marchó. “Me fui con otros muchachos y cometimos el error de quitarle la vida a alguien”, precisa.

Indica que la mente que tenía en esa época, en plena juventud, era libre, y que solamente Dios pudo cambiar su forma de pensar y de actuar.

El consejo que Liriano envía a los jóvenes es que no se dejen llevar de las cosas que les presenta el mundo, como las drogas y el alcohol.

Recibió un disparo en la espalda en motín

Roque Nelson Polanco, de La Vega, quien lleva 16 años preso en la cárcel de Rafey, relató que cuando ingresó tenía mucha preocupación sobre cómo iba a ser su estadía, porque había una sobrepoblación, mucha violencia, riñas y motines.

“Solamente sabías que entraste a un sitio donde tu vida corría peligro”, comenta.

Señala que recibió un cartuchazo, que aunque dice que no fue dirigido a él, le tocó. “Recibí un disparo en la espalda, tengo la espalda hecha trizas, de hoyos", expresa.

Ese motín ocurrió el 6 de febrero de 2004. Dice que salió corriendo despavorido, porque hubo tiros a lo loco y a cualquiera se le podía pegar uno.

Narra que en otro motín se produjo un incendio cuando él estaba trancado en su celda y pensó que se iba a morir ese día.

“Fue terrible, me llené de valentía, pude soportar el humo”, expresa. Polanco sostiene que en ese tiempo a los que custodiaban no les importaba si los reos estaban dentro de las celdas atrapados en un fuego.

Afirma que ese centro ha dado un cambio positivo y que su opinión no la externaba porque personal de seguridad estaba a su alrededor.

Empero, reconoce que estar preso no es agradable.

Tiene 16 años en la cárcel, cumpliendo una condena de 30 años por feminicidio, de cuyo hecho no quiso dar detalles, y que prefiere reservárselo.

Sin embargo, en un momento de la entrevista dijo que cuando ingresó al centro de Rafey, su mujer estaba embarazada y que no conviven, pero que mantiene buena relación y se comunican por teléfono, de lo cual se deduce que el feminicidio fue contra otra pareja o una exmujer. Pero en un momento de la entrevista, afirmó que “en mi caso estoy preso inocentemente a 30 años".

Expresó que esa situación lo motivó a estudiar derecho en el centro, para saber defenderse y pedir revisión de su caso.

Tiene ocho hijos con varias parejas, pero solo una lo visita.

Manifiestó que extraña a sus hijos, porque quería verlos crecer y desarrollarse. Al principio recibía visita de sus amistades, después, afirma, se han olvidado de él, lo cual le ha dolido. Sus hermanos no lo visitan, aunque algunos le llaman. Sus padres viven en el extranjero. Cuando salga buscará unir a sus hijos.

“Hayan errores o no hayan lo importante es la familia”, considera. Trata de tener siempre la mente ocupada en la cárcel. Aclara que no es cristiano, pero que gracias a Dios en la cárcel comenzó a valorar a la familia y a los amigos.

Vio darle machetazos a "viejitos" acostados sin hacer nada

Fermin Antonio Fortuna Espinal lleva preso 18 años y seis meses cumpliendo una condena de 30 años por homicidio.

Señaló que cuando entró a Rafey se realizaban muchos motines y se agredían a los reos. “Yo vi entrarle a machetazos a muchos viejitos acostados, sin hacer nada”, expresó.

Recuerda que en ese tiempo existía la banda La Nación que controlaba todo, pero dijo que en ningún momento su vida corrió peligro, porque en esa época trabajaba en la venta de comida a través de una fonda que tenía en el mismo recinto.

“Toditos me conocían porque comían en la fonda y yo nunca tuve problemas”, manifiesta.

Ese negocio le generaba ingresos, pero cuando el centro pasó al nuevo modelo penitenciario, en el 2006, no se le permitió. Está preso desde el 6 de septiembre de 1999. Es oriundo de Cabrera, pero el hecho ocurrió cuando vivía en Santiago.

Considera que cayó preso porque cometió un error al quitarle la vida a una persona, pero precisa que fue en un momento en que no pudo evitarlo.

“A veces hay errores que no hay como evitarlos, porque lo mío a la vez que fue un error no tenía como evitarlo porque fueron a matarme a mi casa, de hecho fue en mi propia casa”, cuenta. El recluso sostuvo que aunque alegaron que fue en legítima defensa, eso no sirvió de nada y lo condenaron a 30 años.

Después que la cárcel es del nuevo modelo, empezó a estudiar y logró alfabetizarse.

“Yo no sabía leer ni escribir”, comenta. Trabaja en la cocina y antes en el taller de sastrería, lo que asegura lo mantiene ocupado y con la mente positiva.

Antes de caer preso era vendedor informal. Tuvo dos hijos. No cree que su mujer lo haya abandonado, sino que él la dejó en libertad para que hiciera una vida, porque era joven. “Uno se siente mal, pero a través del tiempo uno tiene que saberse administrar, ya que lo hecho, hecho está, uno tiene que resignarse”, manifestó.

Extraña no estar en su campo, tranquilo con sus amigos, donde jugaba béisbol y daba práctica a los muchachos, lo cual le gustaría hacer cuando salga. En el centro también juega softbol, porque allí hay un equipo.

"Cuando usted quiere hacer cosas en su casa, y sabe que no puede estar ahí porque está preso, uno se siente inútil", afirma Fortuna.