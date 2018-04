Estudiantes de RD participan en competencia de Robotica en La Florida

Santo Domingo

Estudiantes del bachillerato de los colegios American Bicultural School (ABC) y el Saint George participaron el pasado fin de semana en la competencia internacional First Robotics Competition celebrada en Palm Beach, Florida, donde superaron a países como China, Turquía y Colombia.

El Team Freedom 7231 For Robotics, es un equipo de robótica privado sin fines de lucro de la empresa Machete Tech SRL, que estuvo a cargo de los trabajos, dirigido por el ingeniero Osiris Villacampa, quien es uno de los pioneros en competencias de robótica internacionales a nivel escolar en la República Dominicana.

Contó con el apoyo de un grupo de mentores, ingenieros en ciencias de la computación, electrónica, mecatrónica y mecánica quienes asisten y guían en el proceso de diseño y construcción de los robots entre ellos, el doctor Abraham Dauhajre.

En la competencia, este año participaron 55 equipos de diferentes ciudades de los Estados Unidos, principalmente, y desde que se inició, en el año 1989, han participado más de 3 mil 400 equipos a nivel mundial.

Para este año, en el equipo dominicano participaron 24 personas entre estudiantes y mentores, quienes construyeron el robot en un periodo de solo 6 semanas que finalizo el 20 de febrero.

Esta es la más importante competencia de robótica escolar a nivel mundial, en donde la República Dominicana llegó al lugar número 25, pero aun así, fue el equipo internacional de mayor calificación.

El equipo de robótica contó con el patrocinio de República Dominicana lo tiene todo, The Bold Look of Kohler, Almacenes Unidos, AFP Popular, la Vicepresidencia de la República, Piisa Industrial Park, Laboquidom, Air Max, Saint George School, Villacampa School of Techonology, ABC School y Amipharma Dominicana.