Haitiano herido en atraco lamenta estar en hospital mientras sus hijas están solas en casa

Benny Rodríguez

Barahona

Al joven haitiano Yenet Destinet, de 19 años, le duele más haber dejado solas a sus gemelas que las heridas provocadas por cinco sujetos que la madrugada de este lunes entraron a robar a su casa, en la comunidad Los Blancos en Enriquillo, provincia Barahona.

El joven se retuerce del dolor, pero lo soporta mientras recuerda con preocupación que sus hijas están solas, sin el cuidado de un adulto, ya que él es el único que las cuida, luego de que su esposa muriera hace diez meses.

Ahora está en el hospital, malherido, y sin sus hijas de tres años.

“Me preocupan mucho mis hijas. Las dejé en la casa sola. Pensé que no iba a tardarme o no me iban a dejar interno aquí”, dijo Destinet en una camilla de la sala de emergencias del Hospital Regional Universitario Jaime Mota.

Su esperanza es que alguna institución de servicio, una iglesia o el consulado de Haití en Barahona, vayan en auxilio de sus hijas para evitar que les ocurra una situación que ponga en juego sus vidas.

El atraco

El joven cuenta que la madrugada del lunes, mientras dormía en su casa, cinco hombres entraron presuntamente para despojarlo de sus pertenencias, hiriéndolo de una puñalada en el costado izquierdo.

A pesar del acto violento, los desconocidos no maltrataron a las niñas y no pudo confirmar si estos se llevaron objetos de valor de la vivienda. “De todas maneras lo más importantes es que estamos vivos mis hijas y yo”, comentó a reporteros de LISTÍN DIARIO.

Se recuerda que el pasado Jueves Santo, fue posesionado el general Virgilio Pacheco Garabito como nuevo Director Regional Sur de la Policía Nacional, pero desde su llegada no han disminuido los robos, los atracos y los actos de violencia.

Esta misma situación era la de su antecesor, el también general Orlando Martín Pichardo Reynoso, a quien no se han asignado nuevas funciones.