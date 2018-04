Andeclip afirma pacientes de virus requieren cuidado

Doris Pantaleón

Santo Domingo

El virus febril y diarreico que circula en el país, afectando mayormente los niños, es propio de la época, no supera el número esperado, pero los pacientes requieren de vigilancia para evitar deshidratación.

El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privado (Andeclip), Rafael Mena, reveló que desde hace algunas semanas en los consultorios médicos se observa un incremento de pacientes de diferentes edades con este tipo de virus que se caracteriza por fiebre, diarrea y vómito, a veces acompañado de problemas respiratorios, pero que se presenta con mayor severidad en menores de tres años. No obstante, los directores de hospitales pediátricos como el Robert Reid Cabral y el de Enfermedades Respiratorias Santo Socorro, doctores Ricardo Elías Melgen y Lucas Gómez, respectivamente, revelaron que los casos que han estado recibiendo no presentan incremento fuera de lo normal, por lo que no han tenido ninguna alarma al respecto. El viceministro de Salud Colectiva, Héctor Quezada, recordó que para esta época circulan virus estacionales, que producen afecciones respiratorias, fiebre y otras condiciones de salud, pero que los casos que se registran son los esperados para la época.

Durante el asueto de Semana Santa en los servicios pediátricos la mayor demanda de atención la registraba en niños que llegaban aquejados de fiebre, diarrea y vómito.