Las experiencias que deja trabajar el tema del embarazo precoz (2 de 2)

Testimonios de periodista que trabajaron el tema de embarazo precoz en LISTÍN DIARIO, que publicó 24 páginas tratando a profundidad la realidad del tema.

Sección Economía y Negocios

Carolis Mella Ramírez

Al participar en esta serie de investigación pude cerciorarme y ver de cerca la realidad que existe en el país respecto a los embarazos en adolescentes. Pienso que es un reto que se tiene que resolver para eliminar la brecha que existe, ya que no solo afecta a la joven embarazada sino que repercute en su entorno, su familia, su educación, su productividad laboral, su relación con los demás...

Aunque el Gobierno a través de las diferentes maternidades tiene programas exclusivos para las adolescentes embarazadas, considero se debe ir más allá de realizar charlas de planificación familiar, regalar preservativos o brindar atención al embarazo.

Hay que visitar esas comunidades vulnerables donde se concentran muchas jóvenes embarazadas y ver las condiciones de pobreza extrema en la que viven. Orientarlas sobre las consecuencias de tener un embarazo a destiempo así como realizar capacitación técnica que le provean un medio de subsistencia en esta sociedad demandante, que les haga sentirse productivas y empoderadas.

Pienso que es recomendable también brindar ayuda a las instituciones y fundaciones no lucrativas que sirven de soporte para estas jóvenes. Proveer recursos financieros y humanos para que se continúe llevando la hermosa labor de formación y capacitación que realizan.

Sección La Vida

Los trabajos realizados por toda la Redacción de LISTÍN DIARIO acerca del ‘Embarazo Precoz’ sin lugar a dudas, ha dejado en cada uno de nosotros además de la historia contada, una experiencia con varios matices. En el caso de la sección La Vida que abordó tópicos propios de su idiosincrasia, hubo enseñanza de valentía, evidencias de desconocimiento respecto a lo que conlleva ser madre adolescente, y por supuesto, aprendizaje sobre el aspecto psicológico y sociológico que interviene en esta problemática.

De manera particular, me encogió el corazón adentrarme en el mundo de una menor de 17 años que a su edad ya tiene tres hijos de tres padres diferentes. Era como entrevistar a mi hija de su misma edad. Las lágrimas me acompañaron junto con el manojo de consejos que toda madre puede darle a una joven madre como ella, tal vez no para prevenir el problema porque ya está, pero sí para evitar que llegue un cuarto, quinto… hijo del mismo esposo o de otro distinto.

Otra buena experiencia fue el involucrarnos todos en una apuesta periodística que puso a prueba la capacidad del trabajo en equipo de toda la Redacción. Los resultados hablan por sí solos.

Las Sociales

Celeste Pérez

Escuela para padres

Es cierto que en los centros educativos faltan políticas y disposición para tratar el tema de la sexualidad en un contexto holístico con la importancia y asertividad que requiere. Hablar de sexo como parte de la formación docente, debe ser tan primordial como enseñarles a los jóvenes cualquier asignatura, solo así podrán entender que las relaciones sexuales implican consecuencias. Pero entiendo que los padres somos los responsables de orientar a nuestros hijos sobre sexualidad en la primera etapa, no debemos delegar en su totalidad esta tarea en los educadores. Sin embargo, aunque exista la voluntad, lo cierto es que a muchos padres también les falta la orientación adecuada.

En mi opinión, los primeros que deben ser educados son los padres, ofrecerles herramientas para una comunicación apropiada con los adolescentes. Es momento de que queden a un lado los tabúes y el temor. Los jóvenes buscan información fuera de casa y no siempre la obtienen de las personas, ni de la forma más adecuada.

Mi propuesta es que a través de las juntas de vecinos, los centros educativos, las iglesias, los clubes y como parte de la responsabilidad social de las empresas, se comiencen a estructurar escuelas para padres y se invite a que cada familia sea multiplicadora de los conocimientos adquiridos. Con jóvenes más informados sobre sexo se empezará a disminuir la tasa de embarazo precoz.

Maritza Morillo

Siempre he tenido la percepción de que en la vida nada es fortuito y cada día esa creencia se fortalece más. Pertenecer al grupo de periodistas que trabajó en la serie de embarazo precoz me puso de frente a una realidad de la que miles de mujeres forman parte, pero también me hizo revivir una historia de la que yo soy protagonista, ya que al igual que mi entrevistada, Griss Báez, me convertí en madre a los 16 años.

Al escuchar su experiencia sentía que la aguja del reloj iba en retroceso, y es que cada repuesta suya me llegaba al corazón por la historia tan parecida que vivimos en una edad tan tierna como es la adolescencia.

Ivelisse Villegas

Las adolescentes del país que viven en la pobreza tienen tres veces más posibilidad de embarazarse que las residentes en zonas urbanas, y las que tienen una posición económica más privilegiada, pero en cualquiera de los casos, la falta de educación sexual, violencia en el hogar, la desigualdad de género, abandono de sus padres emocional y físico puede ser el cordón umbilical que las une para vivirlo y pagar las consecuencias en partes iguales.

En mi experiencia esta situación puede cambiar si como estado y sociedad invertimos más en educación sexual, salud, más servicio de salud reproductiva y en el adecuado uso de anticonceptivos.

Asimismo, reforzar los valores en la familia y que sea un compromiso de todos, para así tener un país, que aunque logro controlar la natalidad en las parejas, puede controlar esta problemática que por su naturaleza se convierte en un factor multiplicador de todos los actores que la componen.

Como padres es preciso tener conversaciones honestas, abiertas con respeto al amor y las relaciones. Y que la sexualidad tiene que ver con el respeto, la intimidad y la seguridad.

Debemos hablar con los varones igual que con las hembras, crearles consciencia de lo importante de protegerse en una primera relación. Que aprendan a vivir con la diversidad de parejas. Que conozcan su cuerpo y se amen como son.

Entretenimiento

Ynmaculada Cruz Hierro

Conocer a Letty Ullola, quien es hoy una de las Dj más popular del país, fue tener en frente la vida de una mujer valiente y decidida a tomar el timón de su vida y de su felicidad.

Dj Mariposa, como se conoce en el medio artístico, no solo tuvo que enfrentar un embarazo en su adolescencia, antes venía de vivir el abandono de su padre, y luego tuvo que luchar contra la violencia de género, recibiendo maltratos inimaginables.

Cuando Letty decide tomar el control de su vida, veo en ella a muchas mujeres que no necesitan de una figura masculina a su lado para salir adelante. Solo necesitó saber que merecía una vida mejor y que ella tenía la decisión en sus manos, y lo asumió con valentía. Hoy, aquel viacrucis que vivió lo comparte con jovencitas y madres en barrios y pueblos por todo el país mostrando que merecemos una segunda oportunidad y que las malas decisiones pueden cambiar tu vida para siempre.