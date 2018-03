Piscinas, vitillas y dominó, principales elementos de ocio para los que decidieron quedarse en la ciudad

Lewis Martínez

Santo Domingo

En los principales barrios del Gran Santo Domingo se respira un ambiente de tranquilidad, donde muchos residentes se entretienen bañándose en piscinas móviles instaladas en las calles y jugando dominó y vitilla.

Durante un recorrido realizado por Listín Diario por los barrios Villa María, Villa Agrícolas, y Capotillo y Katanga, en Los Mina, sin embargo se notó un Viernes Santos con menos movimiento que en años anteriores.

Villa María

En este sector se observan calles desoladas, con pocos transeúntes y menos piscinas en las aceras. Varios residentes atribuyeron el hecho a la precaria situación económica y los viajes al interior del país, de vecinos y conocidos, como una de las principales razones para el poco movimiento de personas.

Y es que desde la mañana de ayer era notorio como cientos de residentes en la Capital se trasladaban hacia los distintos pueblos del país para pasarlas en sus comunidades de origen en compañía de familiares y amigos.

“Aunque no hay dinero la gente se la pasa bien en sus casas, jugando dominó y viendo a los niños jugar en sus piscinas”, señaló Sajeri Villega, residente del sector.

Capotillo

En Capotillo, el protagonismo lo tenían los juegos de vitillas, donde algunos jóvenes se observaron entretenidos con este peculiar juego. En este sector los amantes a ese juego decidieron organizar el Torneo de Vitilla Diego Velásquez, una competencia de un solo día entre cuatro equipos locales, cada uno de tres jugadores.

“Este es nuestro primer torneo. Estamos fomentando a la juventud de nuestro barrio para mantenerlo alejado de los vicios y así poder tener una mejor Semana Santa”, explicó Randy Amín, presidente de la liga local.

Agregó que a diferencia de otros años, la comunidad ha optado por pasar los días del asueto “en tranquilidad”, evitando la música con alto volumen y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Villas Agrícolas

A diferencia de los demás barrios, en las calles de Villas Agrícolas dominan las piscinas, donde decenas de niños juegan y ríen a carcajadas mientras se zambullen en el agua. Los adultos, por su parte, se congregan en las aceras, jugando dominó, dándose sus traguitos o sencillamente escuchando música.

Al ser cuestionados sobre la presencia policial, los moradores concuerdan en que las rondas de las patrullas de policía han sido constantes.

“Aquí la policía está trabajando bien, tienen todo asegurado. No nos han molestado con las piscinas, solo para decirnos que no pueden obstruir la vía pública”, expresó Vladimir Guzmán.

Katanga, Los Mina

Aquí, en las principales calles del sector es notorio dos y tres piscinas en cada esquina, donde los comunitarios la pasan entretenidos con sus hijos.

Algunos negocios se observan cerrados, mientras otros tienen sus puertas semi abiertas, cumpliendo la norma de no vender alcohol, como lo estableció el Ministerio de Interior y Policía. No obstante, algunos moradores parece que aseguraron sus traguitos en día anterior para que no le faltara mientras se daban su chapuzón en la piscina u observaban a los pequeños bañarse.