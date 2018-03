Doctor Julio Gómez se siente amenazado

Dalton Herrera

Santo Domingo

Con 12 días inhalando aires de libertad y tras permanecer alrededor de cinco meses preso en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, el doctor Julio Gómez dijo que aunque está en su casa, todavía se siente “prisionero”.

Gómez habló a LISTÍN DIARIO vía telefónica ya que ha evitado decir su actual ubicación por temor a que sus enemigos tomen represalias en su contra, debido a supuestas amenazas que le han vociferado los abogados de la familia de Miguel Ángel Báez (Lagrimita), quien fue linchado por una multitud cuando trató de atracar a Gómez y a su sobrino, John Federico Arias, enfrente de su residencia.

“Me encuentro prisionero en mi propia casa ya que evito salir porque no sé quién me pueda hacer daño allá afuera. Luego de que ese abogado habló por televisión y dijo que a mí me convenía más estar preso que libre, no he parado de pensar de que en cualquier momento ellos pudieran hacernos daño”, sostuvo el doctor y también pastor cristiano.

Además, agregó que la madre de Lagrimita se mudó en las cercanías de su consultorio popular, ubicado en el sector El Almirante, mientras él se encontraba en prisión, por lo que tampoco ha querido realizar los trabajos indivuales que antes hacía debido a su temor.

Juicio

La audiencia preliminar respecto al caso del linchamiento de Lagrimita, en contra de Gómez y Arias, fue fijada para el próximo 3 de mayo, a fin de decidir si el expediente irá a juicio de fondo o será declinado.

“Yo estoy con libertad c o n d i c i o - nal, esa era la medida que se debió tomar desde el principio. No recluirme durante cinco meses para que perdiera mi trabajo en el Centro Médico Integral ni para que abandonara mi consultorio popular donde ayudaba a los más necesitados”, expresó el médico.

Añadió que debido a su proceso penitenciario tiene que empezar desde cero, por lo que no descarta una demanda en contra del Ministerio Público por destruir a su familia.

“Yo lo he perdido todo. Mi vida no es igual que antes y todo porque un hombre me quiso atracar, asesinar. Yo lo defendí de la turba y eso es lo que se ve en el video, pero aún así se empeñaron en meterme a la cárcel como si yo fuera un delincuente”, dijo Gómez.

El fatídico día

El 6 de septiembre de 2017, Gómez y su sobrino fueron al banco para cambiar un cheque y así comprar alimentos ante el paso del huracán Irma.

Al realizar las diligencias, se dispusieron a retornar a su vivienda donde vieron en las cercanías a un individuo que jamás habían visto sentado en unos escalones como si esperara a alguien.

El doctor Gómez contó que al tocar la puerta de su casa fue sorprendido por aquel delincuente, a quién le preguntó qué pasaba, y le respondió que lo mataría.

Hubo un forcejeo entre Gómez y el delincuente donde su sobrino resultó herido de bala en una pierna.

Cuando Lagrimita lo iba a asesinar, la pistola se encasquilló, y es en ese momento que la multitud lo lincha.