Despachan 135,000 dosis de vacunas en los últimos tres días

Doris Pantaleón

Santo Domingo

Solo en los últimos tres días el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) ha despachado hacia los puestos fijos de vacunación 135,000 dosis de vacunas que protegen contra la difteria, mientras la demanda de abasto es constante ante el aumento cada día de personas que acuden a los centros de inmunización en busca de ser protegidos, registrándose en ocasiones tumultos y acciones de protestas.

En tanto, ayer el hospital Vinicio Calventi, de Los Alcarrizos, ingresó a una mujer de 24 años de nacionalidad haitiana con síntomas sospechosos de la enfermedad, con lo que suman cuatro los casos probables registrados y atendidos en el centro, donde el pasado domingo falleció un niño de cuatro años procedente de Haití, país donde junto a Venezuela se registran brotes de la enfermedad, que se caracteriza por fiebre, malestar general y una membrana que bloquea las vías respiratorias.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Zacarías Garib, llamó a la población a mantener la calma y recordó que no hay necesidad de salir corriendo a vacunarse porque el país no atraviesa por una situación epidemiológica que lo amerite, y la difteria no es una enfermedad que se contagia a distancia.

Dijo que ante la masiva movilidad de personas que se registra en el país por motivo de Semana Santa, lo recomendable es que cada quien adopte medidas de protección, aunque se hayan vacunado, porque aunque se estarán difundiendo medidas preventivas, no es posible establecer un puesto de vacunación en cada punto vacacional.

Mientras que el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupani, dispuso que los puestos fijos de vacunación estén abiertos hoy Jueves Santo hasta las 4:00 de la tarde con el objetivo de garantizar una mayor cobertura a la población.

Dijo que con esa disposición se busca que el feriado de Semana Santa no sea excusa para garantizar la protección a la población y recordó que en el Distrito Nacional estarán dando servicios los centros de vacunación de la calle Galván, los hospitales maternidad Nuestra Señora de La Altagracia y San Lorenzo de Los Mina, así como el infantil Santo Socorro y las Unidades de Atención Primaria (UNAP).

Nuevo caso

El director del hospital Vinicio Calventi, doctor José Alfredo Español Yapor, informó que el nuevo caso sospechoso de difteria fue ingresado ayer en el centro y se trata de una mujer de 24 años, de nacionalidad haitiana, que vive en el sector Los García de La Guáyiga, de Los Alcarrizos, quien se encuentra estable y está recibiendo el tratamiento establecido para esos fines.