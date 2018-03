Tardanza cómputos PRM inquieta a los aspirantes

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo

Diez días después de celebrada la convención nacional, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha podido ofrecer los cómputos para determinar a los ganadores, además del presidente y la secretaria general, de 21 vicepresidentes y subsecretarías, lo que ha comenzado inquietar a distintos aspirantes, que alegan no saben su situación.

La comisión organizadora de esos comicios emitió el pasado lunes el sexto boletín con los resultados de los aspirantes a la Presidencia y la Secretaría General, donde siguen punteros José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, respectivamente, pero aún se desconoce la cantidad de personas que votó, situación que es atribuida a la complejidad del proceso y los problemas que se presentaron el día de las elecciones, con la distribución de los materiales.

Tony Raful, presidente de la comisión organizadora, defendió el proceso, alegando que solo en 23 lugares del país y del exterior no se votó.

Explicó que el sexto es el último boletín para este nivel que emiten, que ahora se centrarán en los vicepresidentes y subsecretarios. Asimismo, que la cantidad final de votantes la darán el 22 de abril.

Uno de los más críticos del proceso ha sido Jesús Feris Iglesias, que se ha quejado de que en los lugares donde no se votó fue por no llegar las urnas a tiempo y en otras zonas fue el caso de las boletas. El presidente del partido y quien aspiraba a repetir en la posición, Andrés Bautista, se retiró un día antes de los comicios alegando que no se le había entregado el padrón y otras fallas en el proceso.

Mientras que el secretario general y también aspirante, Jesús Vásquez, no votó, a pesar de que el día de los comicios se mantuvo todo el tiempo en la sede central del PRM, en Santo Domingo, donde deberían votar los aspirantes y la dirigencia de la organización.

Muchos de los participantes están haciendo críticas internas y externas ante la “indefinición de su situación”.

En el último boletín se informó que ya estaban el 92.48% y 90.76%, de los votos contabilizados para presidente y secretario general, respectivamente.

Para la presidencia nacional, José Ignacio Paliza encabezaba los resultados de las votaciones con 75.92% frente a Geanilda Vásquez, que tenía el 13.37% y Jesús Feris Iglesias, un 10.70%.

Carolina Mejía lideraba las votaciones para la secretaría general con 70.70% frente a Jesús Vásquez, con 21.69%; Leonardo Faña 4.62; Aneudy de León 1.24, y Andrés Lugo, un 1.73%.

Algunos de los aspirantes se han quejado de que nunca recibieron el padrón de los votantes, lo que genera suspicacias y dudas, en un proceso que reconocen fue bastante complejo.

EL CRONOGRAMA DE LA CONVENCIÓN

Raful anunció que el próximo 8 de abril se realizará la votación para las demarcaciones que no las efectuaron el pasado 18 de marzo, en 23 lugares del país y en el exterior.

Dijo que ahora se inicia el conteo de las candidaturas a vicepresidentes y subsecretarias generales que completen la elección de la Dirección Nacional, cuyos resultados serán dados a conocer cuando haya culminado el mismo.

Afirmó que las nuevas autoridades se juramentarán el 22 de abril, cuando se celebre la Convención Nacional de Delegados, con la cual culminará el proceso convencional que se desarrolla en este momento. Este es el primer proceso de este tipo que realiza el joven partido.