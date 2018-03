Sarita Valdez: No hay razones para impedir sepelio de cadáver de niño con difteria

Deyanira Polanco

Santo Domingo

El patólogo Sergio Sarita Valdez dice que no hay riesgo de contaminación porque el cadáver del niño haitiano afectado por difteria sea sepultado en el cementero, ante la supuesta negativa de los moradores del barrio Chucho, en Los Alcarrizos de que el cuerpo sea depositado en el camposanto de la zona.

Aseguró que no hay razones para impedir la sepultura del menor, y atribuyó situación a la ignorancia, el desconocimiento y la falta de información por parte de las autoridades, que no están a la vanguardia con la era digital.

Dijo que quienes pudieron tener riesgo son los familiares, si hicieron contacto con el cadáver, como abrazarlo y besarlo; además, del personal de salud que dio terapia respiratoria, que pudo tener contacto con los gérmenes que se alojan en la garganta, pero que el hecho de que lo entierren en cualquier cementerio no representa peligro de contaminación.

“Hablando del cementerio, lo que se recomienda es que en los casos que son infecciosos, los familiares no vengan a darle besos, acariciarlos, como casos de tuberculosos… pero para fines de inhumación eso no ofrece ningún peligro, porque el cadáver está dentro de un ataúd y se va a depositar, ya sea en tierra y en nicho, y ya no vuelve estar en contacto directo con personas y esos gérmenes no salen a la tierra” expresó el experto entrevistado en el programa El Gobierno de la Mañana que se transmite por la Z101,

Refirió a que los casos de ébola, enfermedad altamente contagiosa, los cadáveres se depositan en los cementerios, porque “la madre tierra los recibe a todos los gérmenes y no salen de ahí.

Las autoridades no están a la vanguardia de la era digital

El patólogo Sergio Sarita Valdez cuestionó que las autoridades no ofrezcan las informaciones sobre casos como éste de la difteria, antes que los medios de comunicación, principalmente las redes sociales y los digitales.

“Lo que sucede es que ahora se está dando en el país un fenómeno muy interesante, que los medios, entiéndase fundamentalmente las redes, seguido televisión, la radio y tercer lugar los medios impresos, llegan con mucho tiempo de anticipación, antes que las autoridades. Ya el conocimiento de la población de un acontecimiento está precedido, a veces hasta con días, en relación con las autoridades. Las autoridades están detrás del proceso, están reaccionando y no están a la vanguardia”.

En cuanto a los casos de difteria, dijo que cuando en Haití hay brotes de enfermedades, en República Dominicana también, porque la frontera es “porosa”, donde no hay aislamiento ni separación. “las cosas tan rápido ocurre allá están acá” afirmó.