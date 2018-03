Abogada Johanys Reynoso habría huido por episodios de violencia

Santo Domingo

La abogada Johanys Reynoso Sánchez, reportada como desaparecida desde el viernes 23 de marzo, fue localizada por un equipo de la dirección de Prevención de Violencia del Ministerio de la Mujer y tanto ella como su madre, sus dos hijos y su hermana menor, se encuentran bajo la protección de este organismo.

Marilyn Pérez, quien encabeza el citado departamento, declaró que Johanys Reynoso Sánchez es una víctima de violencia que prefirió huir de un cuadro que para ella se tornaba cada día más peligroso, temía por su vida y no quiso involucrar ni a su madre. “Ella protegió a su madre, una mujer de salud vulnerable y no le dijo nada. Por eso huyó sin dar señales. Desapareció para no ser una más en las estadísticas de feminicidio”, argumentó la directora de Prevención de Violencia.

Un equipo de abogadas y psicólogas del Ministerio fueron quienes acompañaron a María Dolores Sánchez en el proceso de búsqueda y rescate de la mujer que estaba aterrada, pues según la funcionaria, su vida está rodeada de episodios que se habían vuelto cada vez más violentos, lo que la motivó a desaparecer del entorno familiar por más de 72 horas, sin ningún contacto con ellos.

El Ministerio de la Mujer garantiza a Reynoso Sánchez y su familia apoyo psicológico y acompañamiento legal, como hace con todas las víctimas que llegan a esa dependencia, por lo que Marilyn Pérez recomienda a las mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad a no callar, por sencillo que le parezca el episodio vivido. “Deben contárselo a alguien de su entorno y llamar al Ministerio de la Mujer, donde tenemos un protocolo específico para estos casos, con absoluta discreción”.