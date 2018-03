Suspenden dos fiscalizadoras por caso de hombre que asfixió a un bebé en Santiago

Santo Domingo

Dos fiscalizadoras de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género de Santiago fueron suspendidas de sus funciones por negligencia en el caso de una orden de arresto que había en contra de un hombre, antes de que éste asfixiara a un bebé de seis meses y golpear a su expareja y a su excuñada, esta última madre del infante.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que las fiscalizadoras suspendidas son Neiqui del Carmen Santos Vásquez y Niovy Roamil Gómez Santana.

Expresó que la suspensión se realiza de manera temporal, hasta tanto culmine una investigación que se le sigue a través de la Inspectoría General del Ministerio Público para establecer si efectivamente incurrieron en faltas en el ejercicio de sus funciones y proceder con las medidas correspondientes.

Dijo que mediante la investigación tratan de determinar si hubo negligencia en el tratamiento y seguimiento dado a la ejecución de una orden de arresto y a cinco denuncias de violencia de género que habría hecho la expareja del imputado Juan Francisco Trinidad, previo a éste presuntamente haber asfixiado el pasado 9 de marzo a un bebé de seis meses de nacido y de haber abusado sexualmente e intentado asesinar a una excuñada, hermana de su expareja y madre del infante fallecido.

Se recuerda que contra Juan Francisco Trinidad, alias Morongo, el Ministerio Público obtuvo un año de prisión preventiva por su vinculación a la muerte del menor y los delitos de abuso sexual e intento de asesinato que habría cometido contra su excuñada.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dispuso mediante el Auto No. 3 la suspensión de la fiscalizadora interina Neiqui del Carmen Santos Vásquez, acorde a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, ya que ésta no es miembro de la Carrera.

En tanto que el Consejo Superior del Ministerio Público, máximo órgano de la institución, suspendió a la fiscalizadora de carrera del Ministerio Público, Niovy Roamil Gómez Santana.

La PGR informó que las fiscalizadoras presuntamente no dieron el debido seguimiento a las citadas denuncias que fueran hechas por la expareja del imputado Juan Francisco Trinidad por la supuesta violación de los artículos 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano, y que a pesar de que la denunciante no fue la víctima, sino su hermana y sobrino, de estas denuncias se evidenciaba un patrón de violencia.

Al ofrecer la información, el Ministerio Público indicó que los nombres de la expareja de Trinidad y el de las demás víctimas fueron omitidos para proteger su identidad.