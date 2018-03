Salud Pública emite alerta epidemiológica por Difteria; llaman a completar vacunación

Doris Pantaleón

Santo Domingo

El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica de cara a reforzar la vigilancia y las acciones frente a la difteria, luego del fallecimiento en el país de un niño de 4 años, procedente de Haití, a quien clínicamente se le diagnosticó la enfermedad y cuyos resultados de laboratorio estarían listos en 72 horas.

No obstante, las autoridades aseguran que no hay motivo de alarma ni estar asustados, porque no se trata de caso autóctono, sino importado, y exhortan aprovecha la circunstancia para que cada familia revise los esquemas de vacunación de sus hijos.

Dijeron que se trata de una enfermedad de la pobreza y el hacinamiento, más que todo, y que si un niño tiene completo sus esquemas de vacunación, que consiste en tres dosis antes de cumplir el año, un reforzamiento a los 18 meses y otro a los cuatro años, la persona no tiene que sentir temor de contagio.

Si las personas no están seguras de haber completado su esquema de vacunación, tanto los niños, como los adultos, lo ideal es acudir a los puestos de vacunación distribuidos a nivel nacional a vacunarse.

La alerta fue leída por el viceministro de Salud Colectiva, Héctor Quezada; el director de Gestión de Salud de la Población, José Manuel Puello, y el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Zacarías Garib.

Aseguraron que el país cuenta con vacunas suficientes para atender la demanda nacional y pidieron a los médicos estar atento ante casos de fiebre, dolor de garganta, malestar general, porque si se detecta a tiempo y se trata no hay riesgo de muerte.

En la frontera

En la zona fronteriza, aunque no hay consultorios establecidos para verificar las condiciones de salud de los que entran y salen, pero se está llamando a esas personas a vacunarse en los puestos establecidos en esas provincias.

La alerta no es para alarmar, sino para el sistema de salud adoptar las medidas ante cualquier eventualidad que surja.