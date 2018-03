Familia afirma que el caso de Cielo sigue en las nubes

Santiago Benjamín de la Cruz

santiago.delacruz@listindiario.com

Santo Domingo

Las autoridades no han hecho nada. El ciudadano haitiano responsable de cortarle los brazos a la adolescente Cielo en mayo del año pasado aún está prófugo, y la ayuda psicológica y alimenticia que le proporcionaba el Plan Social de la Presidencia a la menor fue eliminada.

La situación por la que están pasando Cielo y su familia no es fácil. Fausto, padre de la adolescente agredida, no puede evitar sentirse indignado por la realidad que viven desde el año pasado cuando un haitiano solo identificado como Jefrey, le cortó los brazos a la menor de 14 años, supuestamente porque ella no quería aceptar una relación con él.

La agresión contra Cielo ocurrió en Pedro Brand, el 17 de mayo de 2017, cuando ella salió al mediodía con unos amigos en ruta hacia un río cercano a bañarse. Estando allí, se presentó el ciudadano haitiano conocido como Jefrey, quien sin mediar palabras la emprendió a machetazos contra la menor, dejándola por muerta.

“Las autoridades no han hecho nada, ellos han abandonado el caso y a pesar del tiempo transcurrido, fue el pasado jueves cuando apoderaron una fiscal de Las Caobas para conocer del hecho, después de tantos meses sin que nadie le diera seguimiento”, dijo.

El atribulado padre se queja porque ahora el caso tiene que volver a iniciarse desde cero, porque deben volver a formalizar una nueva querella contra el ciudadano haitiano acusado de cortarle los brazos a su hija, a pesar de que fueron a la justicia desde que se produjo la agresión.

Dijo que hay dos ciudadanos haitianos cercanos a Jefrey que están presos, pero el próximo 12 de abril serán llevados ante el juez, y si no hay ninguna prueba contra ellos los dejarán en libertad, situación que, de acuerdo con Fausto, dificultará la captura del agresor.

“Nos sentimos muy mal”

No hay palabras que describan cómo se siente Cielo y su familia después de la tragedia. Fausto dice que no sabe qué hacer cuando su hija trata de realizar cualquier actividad y se ve limitada ante la ausencia de sus brazos.

“Nos sentimos mal, muy mal, malísimo. Ya la vida de nosotros está transformada. Yo no puedo hacer nada, porque Cielo y yo siempre hemos sido muy unidos y ella no quiere despegarse de mí, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, porque no la puedo dejar sola un segundo”, dice.

Precisó que, “Cielo ya está acostumbrada a estar conmigo, y cuando no estoy ahí comienza a llorar, y yo trato de ser fuerte, porque cada vez que la veo que quiere hacer algo y no puede, porque no tiene sus brazos, es una situación muy dura”.

Expresa que Cielo llora mucho y se siente muy deprimida, por lo que considera que fue un gran abuso que el Plan Social de la Presidencia le haya eliminado las terapias psicológicas, porque ella todavía no ha superado el trauma que pasó.

Fausto espera trabajar con las autoridades para darle seguimiento al caso y capturar al ciudadano haitiano para que pague por el crimen que cometió, “porque creo que no lo han apresado por falta de seguimiento”.