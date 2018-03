Los vecinos de El Chucho temen contagio de difteria

Adriana Peguero

Los Alcarrizos

Temerosos de que pueda surgir un brote de difteria, los pobladores del bario El Chucho, de Los Alcarrizos, demandaron del Ministerio de Salud Pública una intervención agresiva en su comunidad, donde murió un niño haitiano afectado por la enfermedad.

En este barrio hay una población creciente de haitianos que viaja frecuentemente a su país, por lo que los lugareños temen que otro miembro de una de las familias extranjeras pueda traer el virus y contagiarlos.

Ayer el Ministerio de Salud realizó un operativo de vacunación contra la difteria a los habitantes de El Chucho, un sector conformado por viviendas humildes y calles en las que solo cabe un vehículo.

La señora Sheyla Filguera, de 29 años de edad, contó que su hijo Wender Vicente llegó al país el pasado miércoles y se veía bien de salud.

“El comió bien ese día y el jueves en la mañana, pero en la noche presentó fiebre y yo le di acetaminofén y se le bajó”, informó.

Dijo que luego de ese momento vivió una odisea, pero que su vástago murió tan rápido que no dio tiempo a nada.

“Él es un niño intenso, pero me extrañó porque el viernes se levantó muy quieto y le pregunté qué se sentía y me dijo que nada, entonces en la tarde empezó a toser.

Para mí se trataba de gripe”, agregó.

Relató que lo llevó a un centro de atención primaria, donde le hicieron dos análisis que le entregaron el viernes en la mañana, pero los médicos le dijeron que tenía que llevarlos rápido al hospital Doctor Calventi, donde lo ingresaron en cuidados intensivos porque tenía las vías respiratorias hinchadas, no podía hablar, ya no podía respirar ni entubado, y murió ayer.

Sheyla tiene diez años habitando en el país y aquí ha tenido cuatro hijos, de los cuales tres se los envió a su madre a Haití. Wender Vicente vino a pasarse las vacaciones de Semana Santa y, según expresó la madre, se lo trajeron hasta la frontera donde su padre fue a buscarlo, lo cual hacen con normalidad.

El 21 de abril cumplía sus cuatro años de edad y en sus momentos más críticos, los médicos sólo le decían que él estaba en manos de Dios.

El cuerpo del niño fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para hacerle los estudios de lugar.

“Ellos dijeron que no me lo podían dar. Que solo puedo recogerlo allá y llevarlo al cementerio, porque tiene una enfermedad muy contagiosa y no quieren que se nos pegue”, manifestó.

“Él era un niño interesante.

Era muy despierto en todo. Iba a cumplir cuatro años el día 21 de abril próximo”, dijo la madre.

El Ministerio de Salud Pública difundió un comunicado informando la causa de la muerte por difteria.

Aseguró que este diagnóstico es el resultado de la actividad sistemática del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), el cual ha sido fortalecido para la identificación temprana y el registro de los casos sospechosos o probables de difteria y demás enfermedades transmisibles.

El pasado jueves Listín Diario publicó un editorial alertando a las autoridades para que reforzaran los controles sanitarios en la frontera ante el hecho de que ya se habían producido varias muertes por difteria en Haití.

El viernes comenzó una campaña de vacunación a ambos lados de la frontera norte.

LA DIFTERIA Y TIEMPO DE INCUVACIÓN

Es una enfermedad infecciosa aguda, provocada por un bacilo, que afecta a la nariz, la garganta y la laringe, produce fiebre y dificultad para respirar.

El período de incubación hasta la aparición de los primeros síntomas suele estar entre dos y cinco días.

Se contagia por vía respiratoria mediante la saliva que se segrega al estornudar y toser.

La dificultad para respirar es uno de los primeros síntomas de esta enfermedad infecciosa.

El infectado presenta tos constante, fiebre, dolor al tragar, escalofríos y babeo, A nivel interno y externo se presenta la coloración azulada que puede darse en la piel o en las membranas mucosas debido a la falta de oxigenación en la sangre.

Además, se pueden presentar lesiones en la piel similares a las de un sarpullido. La mejor forma de prevenir la difteria es recibir la vacuna contra esta enfermedad.

Salud Pública tiene un protocolo establecido por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.