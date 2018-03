Abogada que estaba desaparecida colgó mensaje en Facebook y dice que está bien

Santo Domingo

La abogada Johanny Reynoso Sánchez, de 38 años, a quien sus familiares denunciaron desaparecida el pasado sábado, colgó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que asegura que está bien y que decidió huir de la casa por “la desesperación de vivir con miedo”.

“Buenos días amigos, colegas y mi querida familia, estoy bien por la gracia de Dios, esta decisión de irme así la tomé por (la) desesperación (de) vivir con miedo, es lo peor que le puede pasar a una ser humano”, indicó la profesional del derecho, quien salió de su casa el pasado viernes en horas de la mañana hacia su trabajo en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.

En el mensaje, Reynoso Sánchez también expresa que su intención no fue “ponerlos a ustedes y a mi familia en esta situación”, pero agrega que no le quedó otro remedio y “él sabe a qué me refiero”, pero sin identificar a qué persona se refiere.

“En este país está prohibido querer dejar a las parejas porque según ellos le pertenecemos y no es así, soy una persona con derecho a ser libre, gracias mil y perdonen”, agregó.

Luego de que la dama colgara su mensaje en esa red social, su esposo Domingo Almonte García pidió excusas por la situación creada con la “desaparición” de su pareja, a quien acusó de protagonizar un “show mediático”.

Dijo que estaba haciendo gestiones con un fiscal amigo para que lo ayudara con el caso, pero en ese momento lo llamaron por teléfono y le dijeron sobre el mensaje colgado por Reynoso Sánchez en su cuenta de Facebook.

“Yo les pido perdón a todos, de verdad que de corazón les pido perdón por este show mediático que la licenciada Johanny Reynoso ha puesto y ha hecho a que todo un país, el presidente del Colegio de Abogados, todas las personas, nos mostraron su apoyo, y ahora salen con esto”, agregó.

Almonte García expresó que se siente con “el corazón en el suelo” porque él y sus hijos han pasado por un momento desagradable y angustioso”.

La familia de la abogada denunció su desaparición el pasado sábado y dieron varios números telefónicos para información sobre su paradero.