Evangelizar desde el vientre una luz de esperanza

Ramón Urbáez | Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Laura y Wendy son primas hermanas, las dos nacieron y se criaron en un quinto patio de la calle Pimentel, del barrio San Carlos, en un ambiente infectado de violencia, desenfreno sexual y drogas. Las primas presentan dos situaciones parecidas, pues ambas se embarazaron por primera vez con apenas 13 años, pero tomaron caminos distintos.

Wendy quedó embarazada de un joven adicto que después de maltratarla y golpearla la abandonó y ella decidió la maravillosa aventura --según nos dijoó de aceptar y llevar adelante la vida que había iniciado en su vientre.

Ahora ha cumplido 21 años y tiene otros dos hijos de su segunda pareja, todos felices y contentos, aunque por la pobreza, el futuro se torne incierto y lleno de riesgos.

En cambio Laura, que empezó a tener sexo desde los 12 años, cuando quedó embarazada a los 13 habló con una vecina, y en común acuerdo fueron a una clínica de abortos clandestina, de la calle Jacinto de la Concha. Su madre se dio cuenta que sangraba y supo que su niña se hizo un aborto, y así siguió por tres veces más, hasta que por fin conservó el cuarto.

Después que dejó nacer su cuarto hijo, ahora con siete años, y que lo ha visto crecer, recuerda los días dramáticos en que les impidió vivir a los tres primeros. “Creo que perdí la cabeza, estaba como loca, siempre en la calle, salía con cualquiera. No pensaba en lo que hacía. Es como si todavía sintiera el dolor entre las piernas, allí, donde el doctor metía su maño. Lo peor es que llevo un dolor muy hondo en mi vida, y aunque intento no pensar en los hijos que no dejé nacer, cuando veo al único que tengo no puedo dejar de pensar en los otros”, recordó.

Las historias de Wendy y Laura, que se iniciaron de forma muy parecida, terminaron por caminos distintos. Laura acudió a una mala vecina, que en vez de orientarla y apoyarla para que conservara la criatura, la llevó a una clínica para que se hiciera un aborto.

Pero Wendy encontró a una amiga adulta que también estaba embarazada y la invitó a participar en un “encuentro de gestantes”, organizado por la Pastoral Materno Infantil de la iglesia católica, de la calle Ana Valverde en el barrio Mejoramiento Social que dirige el sacerdote jesuita José Navarro.

Compromiso social

La Pastoral Materno Infantil es un organismo de acción social de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), que promueve procesos comunitarios para el desarrollo integral infantil. La misión se realiza mediante una red de voluntarios que dan seguimiento a familias que tienen niños de 0 a 5 años, y mujeres embarazadas de todas las edades, muchas de ellas adolescentes, en comunidades de bajos ingresos. En este momento la pastoral trabaja en unas 20 provincias, donde la red de voluntarios cumple con la misión de “evangelizar desde el vientre materno para que todos tengan vida y vida en abundancia”.

La doctora Celeste Liranzo, médico familiar y comunitario, describe el trabajo de la Pastoral Materno Infantil, como una de las acciones sociales más novedosas de la iglesia católica, que no sólo acompaña a las mujeres durante el embarazo, sino que les da seguimiento y entrenamiento sobre salud, nutrición, cuidado del niño, educación ciudadana y formación cristiana, hasta que el niño esté en edad escolar.

En este momento más de 900 embarazadas se reúnen todos los meses en distintos pueblos y ciudades, luego que fueran captadas por la red de voluntarios. “Hacemos una especie de censo en cada lugar y localizamos a las embarazadas, las visitamos y las invitamos a una reunión”, dice Liranzo.

Los encuentros de gestantes se celebran cada 30 días y se les entregan materiales con distintos temas, como la prevención de la mortalidad infantil y materna, la malnutrición, descripción de enfermedades prevalecientes en la infancia y promoción del desarrollo en la primera infancia que se inicia con el embarazo.

La voluntaria Altagracia Serrata, del barrio Los Guandules, coordinadora de grupos de voluntarios, dice que es muy importante que las embarazadas se sientan en un ambiente de confianza y solidaridad, donde puedan expresar sus experiencias y hablen libremente sobre sus situaciones particulares.

“Para ellas es algo completamente nuevo, diferente y apasionante cuando descubren que otras mujeres, incluso sus amigas y vecinas, tienen los mismos sentimientos y ansiedades que ellas durante el embarazo, y entonces se despierta en todas un interés especial por seguir las orientaciones”.

Sirven estos encuentros con mujeres de todas las edades de gran experiencia para las adolescentes, que escuchan las dificultades, las razones y la manera que tienen las embarazadas con mayor experiencia para cuidarse ellas y a sus criaturas antes y después del parto.

Mediante una serie de cuadernillos que incluyen historias personales, ejemplos de situaciones, problemas que pueden presentarse en la gestación e informaciones sobre temas específicos, pero especialmente sobre el cuidado del niño después que nace, las futuras madres siguen un camino seguro hasta los primeros seis o siete años de su vástago.

Con el trabajo social y la acción educativa de la Pastoral que dirige el padre Navarro se realiza la capacitación y organización de agentes voluntarios, denominados consejeros comunitarios, quienes animan en sus comunidades las reuniones de gestantes, celebración de la vida, las visitas domiciliarias, encuentros entre ellos y los materiales educativos.