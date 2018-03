Evangélicos los atribuyen a la falta de valores

Daniel Johnson Benoit

daniel.johnson@listindiario.com

Santo Domingo

Para el pastor Fidel Loreno Merán, el aumento de los embarazos en adolescentes constituye un problema grave que es necesario hacerle frente, para lo que sugirió unir esfuerzos de la familia, la escuela y la iglesia.

Entre las causas de ese auge, citó el descuido de la enseñanza de valores básicos en el hogar.

Puso su ejemplo de padre de dos varones y una hembra, al preguntarse: “¿Qué funcionó para que llegaran a la mayoría de edad sin incurrir en la práctica sexual a destiempo?”.

Aseguró que en sus hijos funcionó la enseñanza de valores y principios morales en el seno de la familia.

“Los tres llegaron a la mayoría de edad sin caer en errores -dijo reflexivo-. Uno está casado y dos aguardan el matrimonio en su condición de jóvenes”.

Por eso urgió al Ministerio de Educación a firmar un acuerdo para incluir en el currículo la enseñanza de la educación sexual con valores, tomando en cuenta la familia, la escuela y la iglesia.

Una alianza que logre aplicar la “agenda moral” que frene la explotación sexual y la promiscuidad que con frecuencia atrapan a muchas niñas en edad escolar, lo que las expone al embarazo precoz.

Lorenzo Merán recordó que las iglesias evangélicas y la católica iniciaron, hace tres años, un esfuerzo con el Ministerio de Educación para implementar la educación sexual en las escuelas. Destacó la unidad tanto de católicos como de evangélicos para lograr ese objetivo.

“Trabajamos en una propuesta para la enseñanza de la educación sexual basada en valores y responsabilidad en las escuelas”, dijo.

Explicó que en esa ocasión analizaron el currículo para la formación del maestro, así como para la formación de estudiantes.

“Familia, iglesia y escuela sería una trilogía que obtendría resultados positivos y que disminuiría los embarazos en adolescentes”, acotó. Aún más, abogó por la inclusión de la primera infancia en ese programa. Si la escuela avanza en eso, dijo, es seguro que se reducirán los embarazos en adolescentes.

El pastor Lorenzo Merán preside el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), entidad que cuenta con una matrícula de cerca de 8,000 pastores en el país.

Destacó dos experiencias en Puerto Plata, donde el doctor cristiano Milton Moronta dirige un programa de prevención de embarazos en adolescentes con importantes resultados. Asimismo, la de una misionera que tiene a su cargo una casa de acogida de niñas embarazadas y de atención preventiva. Programas similares se ejecutan en La Romana y en el Distrito Nacional. Citó la labor de la pastora Elisabeth Segura que tiene también una casa de acogida en el ensanche Espaillat para asistir a madres adoslecentes. Ella ofrece además orientación y sanidad espiritual a las jovencitas. Advirtió, sin embargo, que por más ruido que se hace, el Ministerio de Educación no está preparado para impartir la educación sexual en las aulas de forma unilateral, por lo que insistió en que se firme el acuerdo y se prepare el currículo.

Causas

Entre las causas que inciden en el problema, el líder evangélico mencionó la promiscuidad, la falta de pureza y modestia en el vestir, la explotación sexual y la pobreza. Dijo que esos factores empujan a las adolescentes y preadolescentes a la actividad sexual a destiempo y, por ende, a los embarazos. “Si no se cuida en el hogar la integridad física, en términos prácticos, es obvio que se puede dar con facilidad riendas sueltas a la práctica sexual a destiempo”, advirtió el religioso.

Criticó, además, las campañas intencionales con cuantiosos recursos dirigidas a incitar la actividad sexual entre menores de edad, por medio del lema “tu cuerpo te pertenece, has con él lo que tú quieras”. Ese tipo de campaña -aseguró- no es más que un incentivo a la práctica sexual en la adolescencia y preadolescencia, lo que no ayuda en nada a frenar el alto índice de madres adolescentes en el país. Según registros de prensa, en 2016 sumaron 1,635 las niñas de 10 a 15 años que dieron a luz, las cuales formaron parte de un total de 29,999 adolescentes que se convirtieron en madres a destiempo, justo ese año.

MINISTERIO DE LA FAMILIA

El pastor Fidel Lorenzo Merán urgió la creación del Ministerio de la Familia, sobre la base de que la mujer, la niñez y los jóvenes tienen instancias de protección; sin embargo, el hombre, el padre, “anda suelto”.

Criticó que las instituciones del Estado estén disgregadas al punto de dejar al hombre fuera de control. Abogó por la integración de la familia en un ministerio que responda al cuidado familiar.

Sobre la educación sexual, dijo que Codue garantiza capital humano, técnico y profesional, así como espacios físicos para contribuir con el Estado, siempre que este convoque y facilite presupuesto.

“Le sale mucho más económico y con mayor nivel de compromiso, vocación servicio y pasión para colaborar en la formación en valores”, significó. Además, afirmó que puden contribuir con la inserción escolar y la orientación de las asociaciones de padres y amigos de las escuelas.

Deploró por demás, el auge de la agenda de la ideología de género que, a su juicio, saca de contexto los valores morales.