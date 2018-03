Danilo reúne empresarios

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

El presidente de la República, Danilo Medina, sostuvo un encuentro la noche de ayer con directivos del Clúster de Dispositivos Médicos de Zonas Francas, quienes le presentaron las oportunidades que ofrece ese sector y las áreas en las que tienen que trabajar para potenciar las metas de creación de más empleos y generación de divisas para el desarrollo económico del país.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), José Manuel Torres, manifestó que los dispositivos médicos son el principal producto de manufactura que se exporta del país, y que solo el año pasado ese sector exportó valores por US$1,500 millones.

Durante una rueda de prensa realizada en el Palacio Nacional, Torres destacó que entre los productos que exportan están dispositivos para administración de terapias intravenosas, equipos para operaciones, ortopédicos, equipos de soporte que son utilizados en clínicas y hospitales en procesos post operatorio.

El empresario reveló que el sector de manufactura de dispositivos médicos tiene un potencial de crear decenas de miles de empleos en los próximos cinco años, y que en la actualidad generan 23,000 empleos en el país.

No venden en el país

Luisa Fernández, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas, reveló que las empresas de zonas francas no venden en el mercado local, por lo tanto el clúster de dispositivos médicos no puede ofrecer a los hospitales ni al propio gobierno, por el alto costo que representa para las zonas francas.