Familia de Ana Julia Quezada: “Julia, eso no fue lo que te enseñamos a ti”

Flor Núñez

Santo Domingo

La familia de Ana Julia Quezada, principal acusada del asesinato de un niño de ocho años en España, le tiene un mensaje: “Julia, (eso) no fue lo que nosotros te enseñamos a ti”.

El mensaje viene acompañado de una disculpa al pueblo español, a los padres del niño Gabriel Cruz y a sus abuelos.

“Yo fui que me la llevé a España a ella. A mí me duele eso que yo me la llevara e hiciera esas acciones”, cuenta la hermana que le ayudó cuando tenía 17 años. Se la llevó a Burgos, en la península ibérica.

La madre de esta familia de 10 hermanos, Juana Cruz, también expresó su aflicción a reporteros españoles del programa de televisión “En el Punto de Mira”, de la televisora Cuatro.

Ana Julia Quezada fue apresada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, de ocho años, en la comunidad de Almería, al sur de España. La mujer, de 43 años, era la pareja de Ángel Cruz, el padre del niño asesinado.

Juana Quezada, la hermana con la que Ana Julia mantenía mayor contacto, declaró que su pariente fue una joven muy tranquila en su niñez y adolescencia hasta el punto en que la llamaban “la boba”. Juana dijo que su hermana nunca mostró signos de violencia, y que más bien solo intentaba colaborar en el hogar tras la muerte de su padre.

La familia se enteró del crimen cometido por Ana Julia por las redes sociales y desde entonces no hacen más que sentirse avergonzados. Afirman que Ana Julia no encontrará el perdón entre ellos.