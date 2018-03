Dalton Herrera

Santo Domingo

Compungida, emocionada y sin palabras estaba ayer Albania Hernández, mejor conocida como “La Sierva del 12”, al recibir su vehículo nuevo, del año 2013, luego de que su historia saliera a la luz en un reportaje publicado el 7 de este mes en este medio.

“Dios bendiga al LISTÍN DIARIO por ayudarme, a la periodista Patria Reyes por ser la primera en escribir sobre mi situación; he intentado comunicarme con ella pero no he podido, supe que ella estaba fuera del país, quiero que le digan cuando ella llegue que quiero verla”, expresó “La Sierva del 12” casi a punto de llorar.

Hernández es una joven madre y viuda que tiene 17 años trabajando como chofer del transporte público, oficio que ejerce desde que su marido murió cuando en ese momento sus dos hijos tenían dos años y tres meses respectivamente, y solo le dejó de herencia un carro en malas condiciones.

A raíz de la entrevista que le hiciera la periodista Patria Reyes, personalidades como Bolívar Valera, mejor conocido como El Boli, se interesaron en su caso y a través de él y otros voluntarios que se siguieron sumando, Hernández obtuvo su nuevo vehículo con el que podrá trabajar de forma digna.

“Ya se acabó encender el carro pegando los alambres pa’ que arranque, la verdad que no tengo palabras, aún no me lo creo”, manifestó.

Actualmente, por medio de su historia contada, “La Sierva del 12” también consiguió que muchos voluntarios aporten a su causa para que su vivienda, ubicada en el sector Los Girasoles, sea reconstruida.