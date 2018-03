ADASEC y The Trust for the Americas capacitarán a mil 35 jóvenes

La Ceiba, Monseñor Nouel

Para facilitar herramientas que permitan convertir a los participantes en agentes de cambio, mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, unos mil 35 jóvenes entre 16 y 29 años se beneficiarán de las capacitaciones que en distintas áreas se imparten con la ejecución del Programa de Oportunidades Económicas a través de la Tecnología en las Américas (POETA) en esta comunidad del distrito municipal Jayaco.

Con la iniciativa, que es promovida por la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural (ADASEC) y The Trust for the Americas, entidad adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el patrocinio de Microsoft Filantropía, el proyecto POETA YouthSpark capacitó durante el 2017 a 304 jóvenes en Ciencias de la Computación, de las cuales 177 fueron mujeres.

Desde mediados del 2017, ADASEC se afilió a la Franquicia Social POETA (FSP), un modelo de desarrollo que tiene como objetivo brindar herramientas y conocimiento a organizaciones que promuevan la inclusión económica y social, convirtiendo dos de sus centros tecnológicos en centros POETA.

Este año, el proyecto POETA YouthSpark ofrecerá capacitación integral que comprende preparación para el campo profesional en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y Ciencias de la Computación, el fortalecimiento de las habilidades personales y el emprendimiento económico y social.

Sobre ADASEC

Organización No Gubernamental sin fines de lucro (ONG), que funciona en el país desde 1985 y que tiene como misión apoyar al desarrollo sostenible de la República Dominicana impulsando el mejoramiento de la vida de las personas y la protección del medio ambiente, desde acciones sociales, ecológicas y culturales, fundamentadas en los valores humanos y para la paz, con un enfoque de género.