Francisco Javier dice PLD tiene que abrirle espacio a la juventud

Lilian Tejeda

Santo Domingo

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ministro de Turismo, Francisco Javier García, manifestó hoy que esta organización tiene que abrir espacio a la juventud dominicana porque los partidos tienen que renovarse.

“Siempre los partidos políticos tienen que renovarse, no existe éxito en la política si no existe la renovación y principalmente si no existe la posibilidad de que la juventud se vaya incorporando a los canales de dirección de los partidos”, planteó García.

Agregó que hay que abrir las puertas para que los jóvenes tengan la oportunidad de penetrar, de acceder y tener militancia activa en el PLD. “Nosotros siempre hemos sido partidarios de eso”, aseguró García, quien ocupa el cargo de ministro de Turismo desde el 2008.

Valora convención del PRM

García valoró el proceso llevado a cabo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante con convención para la presidencia de la organización.

“Me siento bien con este proceso que ha vivido el PRM. Creo que es un proceso democrático, independientemente de cualquier falla administrativa que pudieran haber tenido. Creo que ellos dieron un paso de avance. Así es como tiene que comportarse la clase política (…). Creo que este es un buen momento y felicito al PRM por ese proceso”, manifestó.

García planteó que a lo interno del PLD se tiene que asumir la misma actitud, manejarse con prudencia, inteligencia y sensatez, como lo han hecho en procesos anteriores.

“Creo que esos son los tres pilares que han contribuido a que el PLD sea la primera fuerza política de República Dominicana y que haya podido mantener el control de poder participar en las elecciones y ganar cada proceso con más del 50%”, declaró el ministro tras la firma de un acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado.

García fue el coordinador general de las campañas presidenciales de Leonel Fernández (1996, 2004, 2008) y del presidente Danilo Medina.