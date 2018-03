Rogelio Cruz dispuesto a someterse a prueba de ADN para demostrar que no tiene hijos

Deyanira Polanco

Santo Domingo

El padre Rogelio Cruz negó que tenga un hijo biológico y atribuyó la información a una supuesta trama, de un superior suyo en la iglesia, que quiere “sacarlo de la calle” y de quien sí, aseguró, ha cometido “cosas indebidas", refiriéndose a hijos y abortos.

Aunque no reveló el nombre del religioso, Rogelio Cruz lo emplazó a desmentir esa la información de la Inspectoría Salesiana, de que tiene un hijo biológico, porque de lo contrario demostrará acciones en las que habría incurrido éste. También amenazó con recurrir a un juicio eclesiástico para demostrarle toda “la mentira que han dicho".

“Yo tengo grabaciones de señoras donde están dispuestas a ir donde sea para que él pague las consecuencias de cosas indebidas”, expresó Cruz en el programa el Gobierno de la Mañana que se transmite cada día por la emisora Z101.

Al preguntarle los comentaristas del programa si se refería a abortos e hijos de ese religioso con esas señoras, el padre Rogelio respondió que “así es”.

Rogelio Cruz manifestó que está dispuesto a demostrar con pruebas de ADN que no es padre biológico de ninguno de los niños a los que otorgó su apellido cuando estaba en la parroquia de Cristo Rey, al participar en un programa de declaración tardía para "muchachos sin documentos".

“Yo voy donde sea, yo voy donde sea, cuando quiera, que me hagan el ADN. La señora (madre del presunto hijo biológico) yo ni siquiera la conozco, porque era cuando los famosos operativos de declaración tardía que hacíamos cuando yo estaba en Cristo Rey y en Nagua, para apoyar a niños y a la familia, en este caso, que sus hijos no tenían documentos. Yo tengo un programa que se llama asimismo de apoyo. Precisamente, no aparecía el papá y yo le decía póngale mi apellido, cuál es el problema”, afirmó.

Dijo que hay una campaña de difamación en su contra y que ya había demostrado a sus superiores en la Iglesia que se trató de un error en el acta de nacimiento de uno de los niños que dice que es su hijo biológico.

“Lo puedo demostrar, porque yo mismo le entregué la certificación a petición de ellos y tengo una certificación de la Junta Central Electoral donde, la que supuestamente ellos dicen que aparezco como padre biológico (Carlos de Jesús Cruz), la Junta me dice que fue un error del escribiente en aquel momento y yo tengo esa certificación”, puntualizó.

Aseguró que todo esto es una presión personal del superior al que hace alusión, porque su vocación es estar al servicio de los que menos pueden, y aseguró que ahora, con los trabajos de la Marcha Verde, éste le habría dicho que le sacaría de la calle.

“Es un superior que me dijo a mí mismo, textualmente: te voy a sacar de la calle… Incluso el otro día me recibió y me dijo firma este papel y ya tu no forma parte de esto y yo le dije no, la vocación es es un don personal que yo he recibido”, señaló en la entrevista.

Admitió que el caso no tenía que llegar ahí, pero indicó que está reclamando su derecho para que eso no le pase a otros compañeros suyos dentro de la iglesia.

Negó que quiera salir de la iglesia, porque si hubiera querido no pasa por este proceso. “Porque este es un proceso muy doloroso y después de esto tu sabe que voy a pedir un juicio eclesiástico para demostrarle toda la mentira que han dicho”.