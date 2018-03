A solo horas de la convención del PRM, dirigentes siguen retirándose

Florentino Duran y Edgar Lantigua

Santo Domingo

A solo horas de la convención nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), algunos dirigentes de esa organización continúan presentando su renuncia, alegando irregularidades en el proceso.

La más reciente renuncia la presentó el presidente de la Comisión Electoral del PRM, en Puerto Plata, Zacarías Ripoll Santana.

Aunque dijo a reporteros de Listín Diario que no quería abundar mucho sobre el tema, Ripoll Santana explicó que no se sentía cómodo con la forma en cómo se viene manejando el proceso de convención.

Indicó que hay una serie de situaciones que lo han llevado a tomar la decisión porque no quiere ser parte de un proceso que no se cumplan con las normas y condiciones que considera básicas para manejar el mismo.

Dijo que el padrón aún no ha llegado, pero eso se puede resolver. “Es que hay una serie de situaciones sobre las cuales no quiero abundar ahora, que afectan el proceso y yo no quiero ser parte de eso”, explicó el dirigente perremeista.

Lo propio hizo ayer el regidor Luis Chalas, cuya plancha se retiró alegando serias irregularidades, incluido intento de facilitarles el voto a personas ajenas a ese partido y que no estaban incluidas en padrón.

El propio candidato, acompañado del alcalde Reynaldo Valera encabezó una rueda de prensa en Pizotto, en la que explicó parte de los alegatos para no participar en el evento, calificando la situación como una “encerrona” en la que se le vulneraron sus derechos.

Chalas dijo que debido a que tiene una diferencia a su favor en una encuesta que ellos poseen, se han tratado de valer de “subterfugios” por lo que se ven precisados a retirarse del proceso.

Luis Chalas cuenta con apoyo de Reynaldo Valera, actual alcalde, mientras Cheo Suarez es apoyado por el actual senador Santiago Zorrilla. No se supo de inmediato la posición de la Comisión Electoral, que encabeza Pedro Mejía de la Cruz.

Ayer también se retiró el presidente del PRM, Andrés Bautista, quien renunció a su candidatura a la misma posición.

Bautista ofreció una rueda de prensa en la que dio a conocer su posición sobre el proceso y dijo se le violaron sus derechos.

El momento del anuncio dijo que no había recibido el padrón, a pesar de que lo solicitó con mucho tiempo de antelación.

“No me haré cómplice de estas violaciones participando en un evento donde lo que parece importante es imponer una decisión, aunque esto signifique regresar al camino que parecía habíamos dejado atrás”, dijo.