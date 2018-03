Autoridades preocupadas y la población impaciente

Ramón Pérez Reyes

Pedernales

Las autoridades de esta provincia siguen preocupadas por la indefinición del reclamo al gobierno de Haití para que entregue a un hombre y el apresamiento de otros dos hermanos, acusados de matar a una pareja de esposos aquí.

Mientras sus habitantes están calmados, en cumplimiento “del compás de espera”, acordado en la reunión con las autoridades locales y los jefes de organismos de seguridad tras el envío a este lugar de soldados para evitar la agresión contra ciudadanos haitianos, advertidos de que tenían 24 horas para abandonar este territorio.

Entretanto, el director de Aduanas, Enrique Ramírez Paniagua; el subdirector técnico, Gabino Polanco; su asesor Eduardo Rodríguez; y Patria Matos, coordinadora de la Comisión Técnica de seguimiento, salieron ayer hacia Puerto Príncipe y se reunieron con las autoridades aduanales de Haití y discutieron lo relativo al comercio entre ambos países. Se recuerda que en octubre del año pasado el director de Aduanas de Haití visitó el país con una delegación.

El alcalde de este municipio, Luis Manuel Féliz Matos (Minguito), recordó que desde que ocurrió el terrible asesinato de Julio Reyes Pérez y Oneida Féliz Urbáez, y el apresamiento días después de uno de los responsables, se contactó a las autoridades haitianas para reclamar su entrega, sin resultado positivo. Dijo que a pesar de las gestiones no se ve el ánimo de que las autoridades haitianas entreguen al apresado para que sea juzgado en República Dominicana por los hechos cometidos.

En las cárceles dominicanas hay 1,735 haitianos cumpliendo condenas por diferentes delitos, según cifras de la Procuraduría General de la República, que establece fecha de corte al mes de enero de este año.

El senador

El senador por Pedernales afirmó que lo sucedido recientemente en esa provincia se debió a una serie de acontecimientos que ocurrieron sin consecuencias.

Dionis Sánchez señaló que entre estos hechos se encuentran el asalto a un soldado para quitarle el fusil, robos frecuentes, la muerte en enero de un agricultor y en febrero el asesinato de una pareja en el interior de su finca. El legislador resaltó que a raíz de último crimen, se reunieron las autoridades dominicanas y haitianas, donde se solicitó la devolución al país de los responsables del asesinado de la pareja para ser juzgados, sin embargo, las autoridades del vecino país se negaron. Reiteró que el ultimátum dado por los perdenalenses a los haitianos fue producto de la indignación. Sánchez pidió al canciller dominicano Miguel Vargas realizar las gestiones para traer a los tres hermanos responsables del hecho al país.

El gobernador

Pasados días del acuerdo a que se arribó, la población ya comienza a impacientarse en espera de resultados. “Nosotros estamos tratando de lidiar, diciéndoles a la gente que no se puede hacer ningún tipo de atropello, ni provocar situaciones más difíciles de lo que aconteció” explicó el alcalde, tras indicar que recibe mucha presión de la comunidad.

TEMEN NO ENTREGUEN ACUSADOS DE MUERTES

El gobernador Cruz Adán Heredia reconoció, sin embargo, que ya se está cumpliendo el plazo y no se ve la solución al conflicto que se generó y los familiares dicen que los asesinos de los esposos, las autoridades de Haití al parecer no los entregarán. Heredia afirmó que se realizan los contactos y esfuerzos para que no se produzcan hechos como los ocurridos en los últimos días y que por eso se mantienen las tropas militares en Pedernales.

De los comentarios de la gente de las calles se deduce que la situación está como cuando ocurrieron las muertes, sin una propuesta de las autoridades haitianas de colaborar para capturar y devolver a los responsables al país para que sean juzgados. Dijo que “ha bajado la tensión luego de la reunión entre los familiares con las autoridades de Haití, el Ejército, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront), la Policía, la Procuraduría Fiscal y otras autoridades”.