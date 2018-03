Disponen prisión incondicional para Ana Julia por muerte de niño Gabriel

Santo Domingo

Ana Julia Quezada, acusada del asesinato del niño Gabriel Cruz, cumplirá prisión incondicional, según medios españoles.

El Juez Rafael Soriano, titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Ciudad de la Justicia de Almería, dispuso la prisión incondicional de la dominicana que confesó el asesinato del niño de ocho años que fue encontrado el pasado domingo, así lo afirma el periódico español El País.

Ana Julia contó cómo cometió el crimen en un interrogatorio de más de una hora.

"Él me dijo: Tú no eres mi madre, no me mandas y no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final con la rabia, acabé asfixiándole, tapándole la nariz y la boca. Fue dentro de la vivienda, cuando estaba muerto me di cuenta de que tenía un problema importante. Saqué el paquete de tabaco y me fumé un cigarro. Y estuve pensando", dijo la mujer mientras rebelaba lo sucedido.

Ana Julia, quien era pareja de Ángel Cruz, padre del niño difunto, fue apresada el pasado domingo tras las autoridades haber encontrado el cadáver del niño que tenía 12 días desparecido en el maletero de su vehículo.

La frialdad del hecho ha conmocionado a la sociedad española.