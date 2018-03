Fiscal DN: apelarán sentencia descarga a Quevedo y Erickson de los Santos Solís

Santo Domingo

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo que apalearán la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el que descargó a Arsenio Quevedo y Erickson de los Santo Solís en el caso de sicariato en el sector transporte y condenó a 30 años a otros dos.

Los condenados a la pena máxima fueron Amaury Cabrera y Danilo Reynoso, quienes tendrán que pagar una indemnización de RD$7,500,000 a los familiares de los choferes asesinados Overnys Guerrero, Ángel Javier y Mateo Nieves de Jesús.

“Está demás decir que apelaremos la decisión que condenó a 30 años a los dos contratados de Quevedo y ex regidor y los descargó a ellos. Cómo se puede explicar que un testigo sea considerado coherente para condenar a los desarraigados y poco creíble para los jefes” escribió la fiscal en su cuenta de Twitter.

Reynoso deploró que el tribunal tomara en cuenta las pruebas presentadas, como un cheque del dirigente choferil Arsenio Quevedo a uno de los condenados.

“El cheque del pago emitido por Quevedo no es prueba porque no decía que era por concepto de sicariato. En serio?”… La mapificación en las escenas, las llamadas, los sicarios en la nómina, el cheque, los testigos, las pruebas del móvil vinculadas directamente a Quevedo y a Erickson, entre otras muchas pruebas no fueron suficientes, esperemos a ver qué dice la Corte” tuiteó.