Hombre de guagua anunciadora en Pedernales dice objetivo de la comunidad se "cumplió"

Ramón Pérez Reyes

Pedernales

El hombre que dirigió la caravana en la que se le dio un plazo de 24 horas a los haitianos para salir de Pedernales aseguró que la acción de la comunidad ha dejado “resultados positivos”, ya que lograron movilizar a las autoridades dominicanas y haitianas para resolver la situación que les aqueja.

Miguel Antonio Pérez Cuevas dijo que su protesta tiene base en que uno de los acusados de matar a una pareja de esposos se encuentra detenido en Haití desde el mes de febrero, y que no había interés en trasladarlo hasta Pedernales para juzgarlo por el crimen.

“Eso dio ma´ resultado que una finca sembrada de repollo. Yo he recibido críticas, pero esa gente no ha pasado el dolor que está pasando esta familia hoy. Usted ve la muestra de los resultados del video de ayer, ustedes están aquí”, le dijo el hombre a reporteros del LISTIN en Pedernales este día.

Aseguró que la comunidad de Pedernales le estaba haciendo un llamado a las autoridades dominicanas y haitianas, y que no fueron escuchados. “Solo el alcalde Minguito Feliz nos ha ayudado”, dijo en reiteradas ocasiones el señor.

Una caravana recorrió las principales calles de Pedernales ayer, con una guagua anunciadora, dándole un plazo de 24 horas a los residentes haitianos para que regresan a su país.

Como resultado decenas de haitianos partieron desde anoche hacia su nación, por temor a represalias de los dominicanos residentes en la comunidad.

“Solo se bajará la tensión cuando traigan al haitiano a juzgarlo aquí”, insistió.

El pasado 20 de febrero fueron asesinados el agricultor Julio Reyes Pérez y su esposa Neiba Féliz Urbáez. Ambos fueron atacados por una pareja de hermanos de origen haitiano, muriendo en el acto Reyes Pérez, mientras que la señora Neiba murió el pasado sábado tras permanecer recluida en la unidad de intensivos del hospital central Ney Arias Loras.