Hombre asfixia a bebé de 6 meses

Onelio Domínguez

Santiago

Un hombre asfixió a un bebé de seis meses de nacido, hijo de su expareja a quien golpeó, al igual que a una hermana de ella, en el sector Los Girasoles de Santiago.

La Policía apresó a Juan Francisco Trinidad (Morongo), de 30 años, quien asfixió al infante Yerlan Miguel Pinales, cuyo cuerpo fue encontrado amordazado en una cañada del barrio Cristo Rey del sector Pekín en Santiago. Trinidad golpeó a su expareja Mabely Pérez y a su excuñada Yésica Pérez, de 18 años, a quien, según el informe policial, trató de violar. Yésica se encuentra ingresada en un centro de salud con golpes en la cabeza.

La expareja se quejó de que luego de acusar a su exmarido hace unos meses atrás de violencia de género, las autoridades locales no procedieron a arrestarlo. “A mí no me hicieron caso”, dijo Mabely Pérez.